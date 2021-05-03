أحمد سعد عن الغناء في فرح سمية الخشاب بـ«موسى»: «معنديش مشاكل مع حد»

أثار ظهور الفنان أحمد سعد مع محمد رمضان وسمية الخشاب، في صور كواليس الحلقة 21 من مسلسل «موسى»، استغراب المشاهدين، حيث ظهر فيها «رمضان» وهو يحمل الفنانة سمية الخشاب بفستان الزفاف، وبجانبه المطرب أحمد سعد، زوجها السابق.

ومن جانبه، قال أحمد سعد لـ«الوطن»، إنه رحب بالظهور في المسلسل لأن ليس لديه أي مشاكل مع أي شخص في المسلسل، حيث إن «رمضان» حصل على موافقة سمية الخشاب أولا حتى لا يضعها في موقف محرج أثناء التصوير.

وعبر «سعد» عن سعادته بتصدر الـ«ترند» خلال شهر رمضان، مع الفنان محمد رمضان، قائلا: «تعودت على النجاح مع رمضان منذ العام الماضي في رباعيات (البرنس)، وأظهر في الحلقات القادمة من مسلسل (موسى) ومن المقرر أن تشهد العديد من المفاجآت».

وتفاجأ جمهور مواقع التواصل الاجتماعي، بظهور المطرب أحمد سعد مع سمية الخشاب ومحمد رمضان ضمن أحداث الحلقة 21 من مسلسل موسى، خاصة بعد طلاقهما الذي لحقه عدة مشكلات بينهما كانت متصدرة لـ«السوشيال ميديا»، ما جعل الصورة تتلقى العديد من التعليقات المندهشة، عقب طرحها على الحساب الشخصي لمحمد رمضان.

ونشر محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مجموعة من الصور الخاصة بحفل الزفاف، حيث يُحيي الحفل الفنان أحمد سعد، مُعلقًا عليها بقوله: «الليلة فرحة موسى.. مستني رأيكم في الحلقة 21 من ملحمة موسى».

ومن جانبه، نشر الفنان أحمد سعد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة من كواليس حفل الزفاف، مُعلقًا عليه بقوله: «فرح موسى فرحنا كلنا.. مبروك عليك يا حبيب قلبي».

ومسلسل «موسى» من بطولة الفنان محمد رمضان، وسمية الخشاب، ورياض الخولي، وهبة مجدي، وصبري فواز، ومنذر رياحنة، وفريدة سيف النصر، ومن تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، ويجسد في محمد رمضان دور شاب صعيدي هارب من الإنجليز.