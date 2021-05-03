أحمد سعد عن ظهوره مع سمية الخشاب ومحمد رمضان بفرحهم: ألف مبروك عليه

نشر الفنان محمد رمضان، صورة تجمعه بالفنانة سمية الخشاب والمطرب أحمد سعد، ضمن أحداث الحلقة 21 من مسلسله الرمضاني موسى، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق عليها «الليلة فرحة موسى».

وأثارت الصورة التي نشرها «رمضان» جدلا واسعًا، حيث ظهر فيها وهو يحمل الفنانة سمية الخشاب بفستان الزفاف، وبجانبه المطرب أحمد سعد، زوجها السابق.

تعليق أحمد سعد على ظهوره مع محمد رمضان وسمية الخشاب

وعلق المطرب أحمد سعد، على ظهوره مع طليقته السابقة سمية الخشاب، ومحمد رمضان ضمن أحداث الحلقة 21 من مسلسل موسى، قائلا: «ألف مبروك عليه»، وذلك في حديثه مع «الوطن»، معبرًا عن عدم اهتمامه بالأمر بصورة له ضمن أحداث الحلقة، وهو يرقص ويغني في الفرح.

دهشة جمهور الـ«سوشيال ميديا» من ظهور أحمد سعد

تفاجيء جمهور مواقع التواصل الاجتماعي، بظهور المطرب أحمد سعد مع سمية الخشاب ومحمد رمضان ضمن أحداث الحلقة 21 من مسلسل موسى، خاصة بعد طلاقهما الذي لحقه عدة مشكلات بينهما كانت متصدرة لـ«السوشيال ميديا»، ما جعل الصورة تتلقى العديد من التعليقات المندهشة، عقب طرحها على الحساب الشخصي لمحمد رمضان.

كواليس الحلقة 21 من مسلسل موسى

وينتظر جمهور محمد رمضان أحداث الحلقة 21 من مسلسل موسى اليوم في تمام الساعة 6:30 مساءً، على فضائية «DMC»، والتي من المقرر أن يتزوج فيها محمد رمضان «موسى» سمية الخشاب «حلاوتهم»، بعد اعترافها بحبها له، وطلبها الزواج منه.

أبطال مسلسل موسى

مسلسل موسى بطولة الفنان محمد رمضان، وسمية الخشاب، ورياض الخولي، وهبة مجدي، وصبري فواذ، ومنذر رياحنة، وفريدة سيف النصر، ومن تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، ويجسد في محمد رمضان دور شاب صعيدي هارب من الإنجليز.