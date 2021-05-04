موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في تركيا فلكيا.. الإغلاق يمنع السفر

أعلنت رئاسة الشؤون الدينية في تركيا «ديانت»، عن موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في تركيا فلكيا، حيث يكون يكون 13 مايو، هو أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث تحتفل تركيا بالأيام الدينية المحددة المرتبطة بالشهور القمرية، وفق الحسابات الفلكية التي اعتمدتها الحكومة التركية، على عكس دول إسلامية أخرى تعتمد على العين المجردة، أو المنظار لرؤية الهلال.

ويأتي عيد الفطر المبارك 2021 في تركيا، في ظل إغلاق تام تشهده تركيا بسبب زيادة قياسية في إصابات كورونا المستجد «كوفيد 19»، حيث بدأت تركيا فرض إغلاق كامل في البلاد من الخميس 29 أبريل الماضي، وحتى 17 مايو المقبل (19 يوما)، لمواجهة التفشي السريع لفيروس كورونا والحد من ارتفاع حالات الوفاة والإصابة بالفيروس القاتل.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين الماضي، فرض إغلاق عام على مستوى البلاد حتى 17 مايو المقبل، للحد من ارتفاع حالات الوفاة والإصابة بفيروس كورونا المستجد، في حين يبدأ أول أيام عيد الفطر المبارك 2021 في تركيا الخميس 13 مايو الجاري، أي أن أيام عيد الفطر الثلاثة ستكون ضمن أيام الحظر المفروض في تركيا.

ويشير إحصاء لوكالة «رويترز» إلى أن تركيا، تحتل حاليا المركز الرابع على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات اليومية، على أساس متوسط الحالات في سبعة أيام.

قيود الحظر على الأتراك خلال عيد الفطر 2021

ويحظر على الأتراك ممارسة احتفالات عيد الفطر المبارك 2021 بسبب قيود إغلاق كورونا المفروضة لمواجهة انتشار فيروس كورونا السريع، ومن الإجراءات المفروضة على الأتراك في عيد الفطر المبارك هذا العام:

1- يحظر على الأتراك خلال عيد الفطر 2021 السفر بين المدن التركية خلال فترة الإغلاق وسيتطلب السفر إذنا خاصا مع شرط خفض عدد الركاب في الحافلات إلى النصف.

2- سيجري تعليق التعليم وجها لوجه في جميع المؤسسات بما في ذلك رياض الأطفال.

3- ستؤجل جميع الامتحانات خلال فترة الإغلاق التام في تركيا.

4- سلسلة المتاجر ستواصل عملها خلال عيد الفطر 2021 أثناء الإغلاق التام وفق الضوابط المحددة.

يذكر أنه قبل فرض الإغلاق العام في تركيا، حددت عطلة عيد الفطر في تركيا 2021 بثلاثة أيام تبدأ يوم الخميس بتاريخ 13 مايو 2021 وتنتهي يوم السبت 15 مايو الجاري.