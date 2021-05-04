طارق الشناوي يشيد بـ«الاختيار 2»: يقدم جوانب إنسانية وتوثيقا زائدا

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن مسلسل «الاختيار» مهم لأنه يضم توثيقا زائدا، خلال الجزء الثاني، وهذا ظهر من خلال عرض الوقائع من جانب مصري وعربي وأجنبي، مؤكدا زيادة المساحة الاجتماعية في الجزء الثاني من المسلسل، لأنه تم تقديم الجوانب الإنسانية، وكذلك عرض الاختراقات الأمنية التي جاءت من الداخل، مؤكدا أن المخرج بيتر ميمي يقدم مسلسلا مميزا.

وأضاف «الشناوي» خلال مداخلة، عبر برنامج «زوم»، في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «extra news»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن الاختيار قدم قيمة مهمة، حيث كان الجزء الأول ذو سحر كبير، مبينا أن الجزء الثاني كان أصعب، ولكن زاد عدد المشاهدين له، موضحا أن هناك مشكلة تظهر دائما في رمضان، وهي تكرار الكتاب لكثير من الأشياء في بعض المسلسلات، لافتا إلى أن بعض المسلسلات فقدت جزءًا من الجذب الخاص بها، مثل مسلسل «حرب أهلية» الذي تكمن قوته في وجود الفنان يسرا، ولكن الدراما فيه متداعية جدا، مؤكدا أن هذا التغيير يفقد مصداقية الجمهور للمسلسل، ومنها محاولة باسل الخياط لإظهار صور لزوجته في غرفة النوم لوالده، مع إن هذا أمر غريب أن يكون الأمر ضد الزوجة وليس الزوج، وكذلك الأمر بالنسبة لمسلسل «ضد الكسر» الذي بدأ قويا لكن فقد جزءًا من قوته.

وأوضح الناقد الفني، طارق الشناوي، أنه كانت هناك مشكلة في مسلسل «القاهرة كابول» تتمثل في المونولوج، الذي يقدمه الممثل نبيل الحلفاوي، حيث يشرح الأشياء ويكسر البعد الدرامي، مبينا أنه استوقفته وفاة أحلام الجريتلي، التي طلب فيها الحلفاوي الزواج، رغم أن هذا يخالف المنطق، موضحا أن المسلسل هام ويعد ضروريا للتعرف على ما يحدث في كابول والتعرف على ما يدعيه المتأسلمون.