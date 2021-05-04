حملات بالقاهرة تضبط الشيش داخل كافيهات مدينة نصر (صور)

شن عدد من أحياء محافظة القاهرة، حملة مسائية، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ومتابعة التزام المحال بمواعيد الغلق والالتزام بقرار حظر الشيشة.

وقاد المهندس ابراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، والعميد أحمد عباس، رئيس حي شرق مدينة نصر، حملة مفاجئة على عدد من الكافيهات بنطاق الحي، أسفرت عن ضبط ومصادرة عدد من الشيش، واتخاذ إجراءات قانونية ضد المقاهي المخالفة، وكل المنشآت، التي تخالف الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

استمرار الحملات

من ناحية أخرى، طالب اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أصحاب المقاهي والكافيهات بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة لعدم تعرضهم للمساءلة القانونية، مع التأكيد على استمرار الحملات بمختلف الأحياء، لمتابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية، وضمان عدم عودة المخالفات مرة أخرى والتشديد على حظر تقديم الشيشة وتطبيق الغرامات المفروضة والغلق للمقاهي المخالفة، ومصادرة كافة المستلزمات المستخدمة في المخالفة.

التشديد على نسب التشغيل

وشدد على الالتزام بنسبة تشغيل 50% للمطاعم والكافيهات، للحد من انتشار كورونا ومنع التجمعات والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتشديد على التباعد الاجتماعي، والتزام المنشآت بمسافات متباعدة بين الطاولات، والمواعيد الصيفية لغلق المحلات والمطاعم والكافيهات، واستخدام الأدوات أحادية الاستخدام من أطباق وأكواب وغيرها من الأدوات الشخصية، فضلا عن توفير مناديل ومعقمات بداخل دورات المياه وتعقيمها وتطهيرها بشكل مستمر.

يذكر أن محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، قاد حملة مسائية أمس بشوارع العاصمة، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية التي أقرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، أسفرت عن غلق عدد من الكافيهات وتحرير محاضر عدم ارتداء الكمامة وغلق كافيهات مخالفة، وتحرير محاضر إشغال للمخالفين، والتشديد على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون في اتباع التعليمات، حرصًا على صحة المواطنين.