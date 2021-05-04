أحداث مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 21.. أحمد عز يبدأ المهمة الجديدة

شهدت أحداث مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 21، تطورات كثيرة، لبطلي المسلسل الفنان أحمد عز، الذي يجسد دور «سيف العربي»، والفنانة هند صبري، التي تقوم بدور «دينا أبو زيد».

مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 21.. أحمد عز يبدأ المهمة الجديدة

شهدت أحداث مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 21، إنهاء الفنان أحمد عز، إجراءات سفره إلى تركيا، للقيام بمهمته الجديدة التي تدرب عليها طويلا، ضمن خطة لأحد المهام التابعة للمخابرات المصرية.

مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 21.. هند صبري تتلقى تكليفا بمهمة صعبة

وتلقت هند صبري التي تقوم بدور «دينا»، مهمة أشبه بالمستحيلة، فبعدما سافرت من أجل حضور «سيمنار» تابع لمنظمة دولية، وذلك بعدما خضعت لمجموعة من التدريبات القوية للتعامل مع كل الأشخاص الذين تقابلهم وعلى رأسهم نازلي، العميلة لصالح تركيا، والمجسدة دورها الفنانة إنجي المقدم.

تلقت «دينا» تكليفا من الضابط رفعت، الذي يقوم بدوره الفنان هشام سليم، تمثلت في سرقة محتويات خزينة نازلي، من منزلها، حيث تحتوي على معلومات مهمة وسرية للغاية وسط حالة من الترقب والتفكير منها نظرًا لصعوبة المهمة.

مسلسل هجمة مرتدة

وتدور أحداث مسلسل هجمة مرتدة حول أحد ملفات المخابرات المصرية، التي حرص رجالها على حماية مصر، وضبط العديد من الجواسيس الذين يريدون تهديد أمنها القومي، لذا فإن مسلسل هجمة مرتدة يأتي على رأس قائمة تريندات المسلسلات الرمضانية.