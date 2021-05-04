عاجل.. فرق تابعة لـ«الصحة» تجوب الشوارع لتوعية المواطنين بأهمية لقاح كورونا

أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، وجود فرق للتوعية الصحية بجميع المحافظات لتثقيف المواطنين صحيًا، لافتًا إلى أن أعداد المثقفين الصحيين وصلت لـ5000 شخص على مستوى الجمهورية و14 ألفا من الرائدات الريفيات.

وأوضح مجاهد خلال تصريحات تليفزيونية، أن هذه الفرق يكون معها جهاز تابلت مرتبط بقاعدة بيانات مبادرات الصحة العامة وتتواجد في الأسواق العامة، ومحطات الأتوبيس والمترو والمولات والأماكن التي تشهد تزاحما، ودور العبادة مثل المساجد والكنائس والمقاهي وصالونات الحلاقة، لافتًا إلى أنهم يبذلون مجهودا كبيرا لتوعية المواطنين بأهمية تلقي اللقاح، ومنحهم كمامات ومطهرات.

وأشار إلى أن الفرق التوعوية تقوم بدورها في توعية المواطنين من الإصابة بالأمراض المعدية المختلفة، لافتًا لمساعدتهم الفرق الطبية في توجيه الجمهور للاستفادة من الخدمات الطبية التي تقدمها الوزارة والمبادرات وحل مشاكل المواطنين لقرارات العلاج على نفقة الدولة.

وأكد أن فرق التوعية توجهت لمحافظات سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط والبحر الأحمر، لافتًا إلى أنهم بدأوا من الأمس في محافظات القاهرة الكبرى وانتشروا في عدد من المناطق التي تشهد تكدسات منها منطقة الحسين وشارع المعز، مشيرًا إلى أنهم ينصحون المواطنين بعزل أنفسهم حال شعورهم بأي أعراض وتوجههم للمستشفى.

ولفت إلى أن فرق التوعية نجحت في التواصل مع أكثر من 943 ألف مواطن من كل المحافظات وتشهد هذه الأرقام زيادة يومية في أعداد المواطنين الذين يتلقون التوعية من فرق وزارة الصحة بمختلف المحافظات.