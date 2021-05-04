الصحة: مهلة 3 أيام للحصول على لقاح كورونا بعد تحديد الموعد

قال المهندس أيسم صلاح، مساعد وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، وجهت بتسهيل تلقيح المواطنين وتطعيمهم، فإنه جرى منح المواطنين مدة سماح قدرها 3 أيام للحصول على لقاح كورونا بعد تحديد الموعد، موضحًا: «لو كان موعد حصول المواطن على اللقاح اليوم، فإنه يمكنه أن يحصل عليه اليوم أو غدا أو بعد غد».

وأضاف أيسم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج «الحكاية»، المذاع على منصة «شاهد»: «لو الـ3 انتهوا، يمكن زيارة الموقع، ومتابعة طلب اللقاح، ويتم الضغط على زر، ليتم سؤالك بعدها على رقم الحجز والرقم القومي، وبعدها يظهر اختيار اسمه إعادة تفعيل الحجز، ويتم الضغط عليه، لتحصل على رسالة جديدة بموعد جديد، وإن لم يكن المواطن يجيد التعامل مع الموقع، يمكن أن يتصل بالكول سنتر، لكي يعيد تفعيل الحجز، وبالتالي فإن المواطن ليس ملزما بتسجيل مرة ثانية».

وفسر مساعد وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، قوائم الانتظار الطويلة في بعض محافظات الجمهورية، قائلا: «يمكن الاتصال بالكول سنتر لتغيير المكان، من القاهرة الجديدة إلى المعادي مثلا، حتى تدخل في منطقة أخرى قائمة انتظارها أقل».

وتابع المهندس أيسم صلاح، مساعد وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، أنه تم إطلاق منظومة تسجيل طلبات الحصول على اللقاح في 1 مارس الماضي: «نطور الموقع وسنطلق اختيارا جديدا معني بتنبيه الراغبين في الحجز بشأن قوائم الانتظار الطويلة».