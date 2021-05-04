الصحة: متوسط نسب إشغال أسرة المستشفيات 47% ولدينا 2.2 مليون لتر أكسجين

أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن مصر لديها منظومة للتتبع الجيني والذي يتم عمله بشكل دوري ورصد عدد من السلالات المتحورة مثل السلالة البريطانية وغيرها، لافتًا إلى أن آخر تتبع جيني تم عمله لم يتم رصد أي سلالات جديدة لفيروس كورونا في مصر.

وأوضح مجاهد خلال تصريحات تليفزيونية، أن آخر تتبع جيني تم إجراؤه وظهرت نتيجته منذ 15 يوما، لافتًا لوجود زيادات خلال الفترة الاخيرة، مؤكدًا أن هذه الزيادات مستمرة ولكنها مستقرة «بمعنى أنها زيادة مش مضاعفة ومش مفاجئة يعني مش بنام ألف وبنصحي نلاقي نفسنا ألفين»، مشددًا على أن الزيادات المضاعفة تؤدي لانهيار المنظومة الصحية بشكل كبير.

وأشار مجاهد إلى أن نسبة إشغال الأسرَّة في المستشفيات تزيد، مؤكدًا أن السعة السريرية ما زالت تواكب نسب الزيادات، معتبرًا أن نسب الزيادات معقولة.

وأكد مجاهد أن متوسط نسب إشغال أسرَّة المستشفيات 47%، مشيرًَا إلى أن هناك منظومة لمتابعة الأكسجين، مؤكدًا لوجود 2.2 مليون لتر أكسجين من المخزون الاستراتيجي «الحمد لله محافظين عليه حتى هذا التوقيت وبنحاول منجيش جنبه وأي مشكلات بنحلها».

ولفت إلى ان الوزيرة عقدت اجتماعا مع إدارات 360 مستشفى على مستوى الجمهورية ووجهت لهم الشكر على ما يبذلونه من جهد في مواجهة كورونا ومجهودهم الكبير الذي يبذلونه لمواجهة الوباء، وكذلك وجهت الشكر لفرق التواصل المجتمعي ودورها الملموس على الأرض، وكذلك اطمأنت على توافر المستلزمات الطبية في المستشفيات، مشددًا على أن هذا التواصل يحدث بشكل يومي لحل المشاكل.