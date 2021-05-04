تفويج حوالي مليون معتمر بالمسجد الحرام منذ بداية رمضان

فوَّجت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام ممثلة في الإدارة العامة للحشود والتفويج من أول يوم من شهر رمضان المبارك حتى 20 من الشهر ذاته، ما يقارب مليون معتمر ومليوني مصل بالمسجد وفق ضوابط الإجراءات الاحترازية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

وقال مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج المهندس أسامة الحجيلي، إنه سُخرت جميع الإمكانات، ووُفرت الراحة للمعتمرين والمصلين، وطُبقت الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي، حرصاً على سلامة قاصدي المسجد الحرام.

وأشار الحجيلي، إلى تكامل الخدمات المقدمة بالمسجد، بما يتناسب مع حاجة المعتمرين والمصلين، بتوفير أرقى الخدمات واستحداث المسارات لكبار السن وذوي الإعاقة، ودعا المسؤول السعودي، المعتمرين إلى ضرورة التقيد بالأوقات الصادرة لهم عبر التصريح من تطبيق «اعتمرنا» وتطبيق «توكلنا»، وارتداء الكمامات الطبية، والالتزام بمسافة التباعد الجسدي.

«الحجيلي»: تخصيص صحن المطاف للمعتمرين بالكامل

وأوضح الحجيلي، أن وكالة الرئاسة لشؤون المسجد الحرام سخرت كامل طاقتها التشغيلية لخدمة المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك، حيث خُصص صحن المطاف للمعتمرين بالكامل، بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، لتقديم أرقى الخدمات وفق تطلعات القيادة السعودية.

من جانبه، قال نائب وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، لقناة «العربية» الإخبارية، أمس الاثنين، إنه تم وضع خطة للتعامل مع الازدحام خلال الأيام الـ10 الأخيرة من رمضان، والاستمرار في رفع جاهزية مراكز استقبال المعتمرين والمصلين خلال عيد الفطر.

وخضع أكثر من 3 ملايين شخص من الزائرين والمعتمرين والمصلين والعمال للفحص عبر الكاميرات الحرارية على أبواب المسجد الحرام، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» خلال الـ20 يوماً الأولى من شهر رمضان.

بدوره، أشار وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية، محمد الجابري، إلى أن وكالة الرئاسة للشؤون الفنية والخدمية كثفت جهودها وخططها منذ بداية شهر رمضان، ونوعت خدماتها المقدمة لزوار البيت العتيق، ومن ذلك الكاميرات الحرارية على أبواب ومداخل المسجد الحرام، حيث بلغ عدد الذين تم فحص درجات حرارتهم من بداية شهر رمضان إلى الآن أكثر من 3 ملايين شخص في المسجد الحرام.

وأوضح الجابري، أن الوكالة قامت بتوظيف أكثر من 500 موظف لمتابعة الكاميرات الحرارية، حيث تم تركيب 70 كاميرا حرارية على مداخل أبواب المسجد الحرام لقياس ورصد درجات حرارة قاصدي البيت العتيق والعاملين فيه، كما تمت زيادة المسارات عند الأبواب لتحقيق التباعد في مسارات الفحص.