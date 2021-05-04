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محمود مسلم

تعرف على أسعار الكحك والبسكويت في بورسعيد

كتب:

هبة صبيح
07:45 ص | الثلاثاء 04 مايو 2021
أسعار الكعك والبسكويت ببورسعيد

أسعار الكعك والبسكويت ببورسعيد

شهدت الأسواق فى بورسعيد تباين لـأسعار الكعك والبسكويت لتناسب كافة المستويات المادية، ويستعرض «الوطن»، أسعار الكعك والبسكويت فى منافد التوزيع العامة والأسواق المجمعة والمحلات الخاصة.

الأسعار فى منافد التوزيع العامة التابعة لمحافظة بورسعيد وعدة جهات رسمية:

سعر كيلو الكعك من 22 إلى 60 جنيه

سعر كيلو الكعك بالملبن من 50 إلى 80 جنيه

سعر كيلو البسكويت من 22 إلى 60 جنيه

سعر كيلو البيتى فور من 22 إلى 60 جنيه

سعر كيلو الغريبة من 22 إلى 60 جنيه

أسعار هايبر الفأر والأسواق المجمعة

كعك سادة 85 جنيه

كعك بالملبن 100 جنيه

كعك بالعجوة 80 جنيه

كعك عين الجمل 140 جنيه

غريبة سادة 80 جنيه

غريبة باللوز90 جنيه

بسكويت ماكينة 85 جنيه

بيتى فور لوكس 130 جنيه

بيتى فور شيكولاتة 85 جنيه

قرصة 50 جنيه

علبة العيد الاقتصادية 80 جنيه

علبة العيد العائلية 150 جنيه

أسعار بيع حلوى العيد فى محلات الحلويات الشهيرة ببورسعيد

تراوح كيلو كعك سادة من 150 إلى 250 جنيه

كيلو كعك محشى عجمية 200 إلى 250 جنيه

كيلو كعك محشى عين جمل وملبن 300 جنيه

كيلو كعك محشى فسدق من 350 جنيه إلى 400 جنيه

كيلو بسكويت أبيض 100 جنيه إلى 250 جنيه

كيلو بسكويت شيكولاتة من 100 جنيه إلى 250 جنيه

كيلو بيتى فور من 100 إلى 150 جنيه

كيلو بيتى فور شيكولاتة من 150 إلى 200 جنيه

كيلو بيتى فور مسكرات من 250 إلى 300 جنيه

علبة ميكس كيلو من 110 إلى 200 جنيه

علبة ميكس 2 كيلو من 150 إلى 250 جنيه

غريبة بأنواعها من 120 إلى 200 جنيه

 

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