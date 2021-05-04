تعرف على أسعار الكحك والبسكويت في بورسعيد
كتب:
هبة صبيح
07:45 ص | الثلاثاء 04 مايو 2021
أسعار الكعك والبسكويت ببورسعيد
شهدت الأسواق فى بورسعيد تباين لـأسعار الكعك والبسكويت لتناسب كافة المستويات المادية، ويستعرض «الوطن»، أسعار الكعك والبسكويت فى منافد التوزيع العامة والأسواق المجمعة والمحلات الخاصة.
الأسعار فى منافد التوزيع العامة التابعة لمحافظة بورسعيد وعدة جهات رسمية:
سعر كيلو الكعك من 22 إلى 60 جنيه
سعر كيلو الكعك بالملبن من 50 إلى 80 جنيه
سعر كيلو البسكويت من 22 إلى 60 جنيه
سعر كيلو البيتى فور من 22 إلى 60 جنيه
سعر كيلو الغريبة من 22 إلى 60 جنيه
أسعار هايبر الفأر والأسواق المجمعة
كعك سادة 85 جنيه
كعك بالملبن 100 جنيه
كعك بالعجوة 80 جنيه
كعك عين الجمل 140 جنيه
غريبة سادة 80 جنيه
غريبة باللوز90 جنيه
بسكويت ماكينة 85 جنيه
بيتى فور لوكس 130 جنيه
بيتى فور شيكولاتة 85 جنيه
قرصة 50 جنيه
علبة العيد الاقتصادية 80 جنيه
علبة العيد العائلية 150 جنيه
أسعار بيع حلوى العيد فى محلات الحلويات الشهيرة ببورسعيد
تراوح كيلو كعك سادة من 150 إلى 250 جنيه
كيلو كعك محشى عجمية 200 إلى 250 جنيه
كيلو كعك محشى عين جمل وملبن 300 جنيه
كيلو كعك محشى فسدق من 350 جنيه إلى 400 جنيه
كيلو بسكويت أبيض 100 جنيه إلى 250 جنيه
كيلو بسكويت شيكولاتة من 100 جنيه إلى 250 جنيه
كيلو بيتى فور من 100 إلى 150 جنيه
كيلو بيتى فور شيكولاتة من 150 إلى 200 جنيه
كيلو بيتى فور مسكرات من 250 إلى 300 جنيه
علبة ميكس كيلو من 110 إلى 200 جنيه
علبة ميكس 2 كيلو من 150 إلى 250 جنيه
غريبة بأنواعها من 120 إلى 200 جنيه