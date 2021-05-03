حملات لمتابعة إغلاق شواطئ ومتنزهات بورسعيد لمواجهة كورونا

شهدت بورسعيد اليوم إغلاق الشواطئ والمتنزهات والحدائق ببورسعيد فى شم النسيم وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد التى أعلن عنها رئيس الوزراء.

ونشر التنفيذيون بأحياء بورسعيد الأعمدة الحديدية والشرائط اللاصقة حول المتنزهات وعملوا على إغراق الحدائق بالماء لمنع تواجد الناس فيها وتم إغلاق الطرق المؤدية لشاطئ بورسعيد بورفؤاد لمنع الاحتفال بعيد شم النسيم عليها وسط انتشار أمني مكثف تحت إشراف اللواء ناصر حريز، مدير أمن بورسعيد.

كما انتشرت الحملات المكبرة على المطاعم والكافيهات والمحال للتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والالتزام بإرتداء الكمامات للعاملين وجميع المترددين والمواصلات العامة وتطبيق كل الإجراءات القانونية على المخالفين وذلك حفاظا على سلامة المواطنين للحد من انتشار فيروس كرونا.

وأعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة بدأت في تنفيذ قرار إغلاق كل الحدائق والمتنزهات أمس، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها محافظة بورسعيد لمواجهة تداعيات المرحلة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، ومنع الازدحام والتكدس بين المواطنين للحد من انتشار الفيروس المستجد.

وشدد محافظ بورسعيد على مواصلة الحملات المكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لتنفيذ حملات مفاجئة لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية على المقاهى والكافتيريات و فى المواصلات العامة.

وناشد اللواء عادل الغضبان أبناء المحافظة بعدم الازدحام والتجمعات خلال أعياد شم النسيم وذلك حرصا على السلامة العامة للمواطنين، مشددا على أهمية تعاون المواطن مع الأجهزة التنفيذية والأمنية للخروج من هذه المرحلة بسلام، وأكد محافظ بورسعيد على ضرورة التزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية واتخاذ التدابير الاحترازية والبعد عن أماكن التجمعات والحرص على السلامة العامة خلال هذه المرحلة.