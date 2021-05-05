غلق صيدلية المستشفيات الجامعية بأسيوط يثير غضب المرضى وذويهم

سادت حالة من التذمر والإستياء الشديدين بين المرضى وذويهم المترددين على مستشفيات جامعة أسيوط، بعد قرار الجامعة بغلق صيدلية المستشفيات الجامعية التى كان الأهالى من مختلف محافظات الصعيد يقومون بشراء الأدوية اللازمة لعلاج مرضاهم منها.

المواطنين الوقت غير مناسب مع إنتشار كورونا

يقول شحاته أحمد، من ذوي أحد المرضى، إن إدارة المستشفيات أصدرت قرارا بغلق صيدلية المستشفى التى تخدم أكثر من مليوني حالة مرضية من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

وأضاف أن المرضى الذين يترددون على المستشفى من كافة محافظات الصعيد شعروا بالمعاناة بعد غلق الصيدلية: «الوقت غير مناسب بالمرة وخاصة بعد انتشار فيروس كورونا»، وأشار «على أبو حميد»، من ذوي المرضى، إلى أن قرار غلق الصيدلية مبهم ولا أحد يعرف السبب الحقيقي وراء اتخاذه.

عبد الناصر:الصيدلية تعمل بنظام المتاجرة ومعاملتهم سيئة

وأضاف أحمد عبد الناصر، أن الصيدلية كانت تعمل بنظام المتاجرة وكانت هناك أصناف موجودة بالصيدلية ولا تخرج إلا لمرضى بعينهم: «هذا حدث معى بالفعل بالإضافة إلى معاملتهم السيئة ومشاكلهم مع الجمهور»

وذكرأحد العاملين بالمستشفى أنه كان يتم منح إدارة الصيدلية لشخصية بعينها وهذا مخالف لأنه كان من المفترض أن يتم عمل مزاد ومن يرسو عليه المزاد يتولى إدارة الصيدلية.

مصدر مسئول بالمستشفي: الإغلاق لوجود مخالفات مالية والعقد إدارة وليس إيجار

من جانب آخر أوضح مصدر مسئول بمستشفيات جامعة أسيوط أنه تم إغلاق الصيدلية لإجراء جرد لوجود مخالفات مالية وإدارية.

وأضاف المصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه أن العقد المبرم ينص على إدارة الصيدلية وليس تأجيرها لافتا إلى أن أدوية كورونا متوفرة ولا توجد بها أدنى مشكلة سواء للمرضى فى العلاج المجانى أو الخاص موضحا أنه تم افتتاح منفذ صيدلية للبيع الحر لخدمة المرضى اليوم الثلاثاء وسوف تتولى الإدارة المختصة بالمستشفيات الجامعية إدارته والإشراف على عمله.