"التخطيط" توافق على اعتماد 210 ملايين جنيه لتطوير مستشفيات جامعة أسيوط

وافقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على اعتماد مبلغ 210 ملايين جنيه لتطوير مستشفيات جامعة أسيوط، منها 200 مليون جنيه لتشغيل مستشفى الإصابات والطوارئ، و10 ملايين جنيه لتحسين مستوى الخدمة بمستشفى الراجحي للكبد.

وفي هذا الإطار، أكّدت السعيد، أنَّ خطة العام المالي 20/2021 تستهدف بشكل أساسي تحسين مستوى معيشة المواطن المصري في مختلف القطاعات ذات الصلة الوثيقة بالمواطن مثل قطاعات الصحة والتعليم والنقل وغيرها، وذلك في إطار مستهدفات رؤية مصر 2030، وبناءً على ما تبنته الدولة من برنامج للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل، موضحة أنَّ توجيه الخطة الاستثمارية جاء في ضوء الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد بما يخدم في المقام الأول المواطن المصري.

وأوضحت السعيد، أنَّ الاهتمام بتنمية محافظات الصعيد يأتي على قمة أولويات الدولة المصرية، وذلك في إطار خطة الحكومة لتحقيق العدالة المكانية بين محافظات الجمهورية، وذلك من خلال توطين أهداف التنمية المستدامة بتنفيذ الأجندة الوطنية "رؤية مصر 2030".

وفي هذا السياق، لفتت السعيد، إلى أنَّ محافظات الصعيد تحظى باستثمارات حكومية قدرُها 47 مليار خلال العام المالي 2020 -2021 تُشكِّلُ 25% من جُملةِ الاستثماراتِ الحكومية المُوزّعةِ وبِنسبةِ زيادة 50% عن خطة 2019 - 2020.

وحول مشروع مستشفى الإصابات والطوارئ بجامعة أسيوط، أشارت السعيد إلى أنَّ المستشفى يعد نقل نوعية في مجال الطوارئ في محافظة أسيوط خاصة وفي الصعيد عامة، حيث تمتاز جامعة أسيوط بوجود الكوادر الطبية المتميزة مما يجعلها مركزًا لطالبي الخدمة العلاجية في كل محافظات الصعيد، لافتة إلى المشروع يتكلف 590 مليون جنيه منها 380 مليون جنيه للإنشاء والتشطيب، بخلاف 210 ملايين جنيه تكلفة التجهيزات، موضحة أنَّه سيتمّ افتتاح المستشفى جزئيًا في يناير 2021.

وتتكون مستشفى الإصابات والطوارئ بجامعة أسيوط من 8 طوابق بخلاف الأرضي والبدروم بطاقة 478 سريرًا بخلاف غرف العمليات والعناية المركزة، أما مستشفى الراجحي فإنّها مستشفى متخصصة في علاج مرضى الكبد، وتمّ اعتماد مبلغ 10 مليون جنيه لشراء آلات ومعدات وتجهيزات لتحسين الخدمة بالمستشفى.