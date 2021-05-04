مسؤولو «الإسكان» يتفقدون شقق وفيلات وخدمات «المنصورة الجديدة» (صور)

أجرى المهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، جولة تفقدية بمشروعات مدينة المنصورة الجديدة، يرافقه المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، ومسؤولو الجهاز، وذلك لمتابعة سير العمل بالمشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بالمدينة.

ووفق بيان صادر اليوم، استهل مسؤولو الإسكان جولتهم، بتفقد أعمال المشروعات السكنية المختلفة ومنها (الإسكان المتميز ذو الطابع الساحلي – سكن مصر – JANNA – الفيلات).

وأوضح المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنَّه بالنسبة للمشروعات السكنية بالمدينة، جارٍ الانتهاء من تنفيذ 11,232 وحدة سكنية (468 عمارة) بمشروع «JANNA»، حيث بلغت نسبة إنجاز الأعمال نحو 93%، وجارٍ بمنطقة الفيلات تنفيذ 1149 فيلا (منفصلة – متصلة – شبة متصلة)، بها 2103 وحدات، وتشمل (499 فيلا منفصلة - 152 فيلا متصلة - 498 فيلا شبه متصلة).

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنَّه جار الانتهاء من تنفيذ 4704 وحدات سكنية (196 عمارة)، بمشروع «سكن مصر» للإسكان المتوسط، حيث بلغت نسبة الإنجاز 95 %.

كما تابع مسؤولو الوزارة سير العمل بمشروعات تنفيذ مبانى الخدمات والتى تشمل (المركز الطبي – المدارس – الأسواق التجارية )، وكذا مشروع تنفيذ محطة المياه المؤقتة، ومشروعات تنفيذ المرافق والطرق بالمدينة.

وشدد مسؤولو الإسكان، على الشركات المنفذة للمشروعات بالمدينة، ضرورة الإلتزام بالبرامج الزمنية المقدمة منها والمعتمدة للإنتهاء من المشروعات، مؤكّدين أنَّ الزيارة تأتي في إطار المتابعة المستمرة من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ودفع العمل للمشروعات المختلفة بالمدينة، والتأكّيد على سرعة إنجاز الأعمال بكفاءة وجودة عالية، وفى التوقيتات المحددة لها.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنَّ جامعة المنصورة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، تضم: (كلية القانون الدولي واقتصاد وإدارة الأعمال – كلية علوم وهندسة المنسوجات – كلية هندسة 1 - كلية حاسبات ومعلومات وكلية هندسة 2 – كلية طب الفم والأسنان وكلية العلوم – الطب البشري – كلية صيدلة وكليه علوم – المكتبة المركزية والخدمات الطلابية – مبنى الإدارة وقاعة المؤتمرات – المستشفى الجامعي - مستشفى طب الفم والأسنان – صالات رياضية ومعارض خارجية مفتوحة).

ولفت رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة إلى أنَّه جار الانتهاء من اللمسات الأخيرة بالمرحلة الأولى بكورنيش مدينة المنصورة الجديدة، بطول 4.2 كم، ويضم الكورنيش (ممشى - كافتيريات - برجولات - مقاعد - حارة دراجات - ملاعب - مناطق للقراءة والإنترنت - مناطق ألعاب للأطفال).