موعد عرض مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 22: سر تحول شخصية ريم البارودي

ينتظر جمهور الفنان مصطفى قمر، موعد عرض مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 22، ويجسد فيه دور «فارس» الشاب الذي يرفض الزواج، ويتورط في شرط بوصية جده يلزمه بالبحث عن عروسة قبل شهرين، لحصوله على الميراث.

موعد عرض مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 22

يبدأ موعد عرض مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 22، على شاشة قناة «صدى البلد»، في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتعاد الحلقة في توقيتات الخامسة والنصف صباحًا، والثالثة مساءً، على نفس القناة.

أحداث مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 21

بعد معرفة مصطفى قمر «فارس» بهرب ويزو «إسراء» مع طبيب الفندق «أمجد» ومعها «الشيكات» المقدرة بـ3 ملايين جنيه، والتي كتبها لها مقابل الزواج، يدخل في وعكة صحية، إلى أن يعلم من موظفة الفندق «فريدة» أنّها سرقت «الشيكات» منها قبلها هربها، وأعادتها له.

تظهر عروسة جديدة تدعى «يمنى» وتجسد دورها الفنانة ريم البارودي، وتخطف قلوب جميع العاملين في الفندق بخجلها وطريقتها اللطيفة وكرمها مع العاملين، ما يجذب نظر «فارس» لها، ويجعله يطلب يدها إلى الزواج.

الغريب في الأمر أن «يمنى» تظهر في توقيتات أخرى داخل الفندق بملابس مختلفة تميل إلى الرجالي، وتتحدث بعنف مثل الشباب، وتكون طريقتها مختلفة وأكثر صعوبة مقارنة بالتوقيتات الأخرى، ما يجعل «فارس» يندهش من ذلك، ولكنه لا يعرف السبب.

فكرة مسلسل فارس بلا جواز

يجسد مصطفي قمر في مسلسله الرمضاني الجديد «فارس بلا جواز» دور «فارس» الشاب الذي يرفض الزواج تمامًا، ما يجعل جده يضع له شرطًا في وصيته مقابل الحصول على نصيبه من الميراث «30 مليون جنيه»، وهو أن يتزوج أولا قبل مرور 60 يومًا.

ويساعد «فارس» في البحث عن عروسة المحامي الخاص به «غلاب»، ولكنهم يفشلون في كل مرة قبل إتمام الزواج لأسباب مختلفة، وتدور الأحداث في إطار كوميدي متصل منفصل.

أبطال مسلسل فارس بلا جواز

مسلسل فارس بلا جواز بطولة مصطفى قمر، طارق عبدالعزيز، رندا عبدالسلام، طارق الإبياري، محمد ثروت، سليمان عيد، وضيوف شرف منهم ويزو، ريم البارودي، بشرى، داليا البحيري، هنادي مهنا، مي سليم، هيدي كرم، داليا مصطفى، أسماء ابو اليزيد، هنا شيحة، سامي مغاوري، أوس أوس، بيومي فؤاد، تيام مصطفى قمر، صلاح عبدالله، وتأليف فداء الشندويلي، ومن إنتاج عصام كفافي ورانيا الجيد، وإخراج معتز حسام.