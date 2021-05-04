المدرسة المصرية الدولية تعلن مصروفات العام الدراسي الجديد: تصل إلى 18 ألف جنيه

أعلنت المدرسة المصرية الدولية، مصروفات العام الدراسي الجديد، وأوضحت أنه جرى فتح باب التحويلات للطلاب من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الأول الثانوي، ولفتت إلى إمكانية تقسيط مصروفات الطلاب.

وترصد «الوطن»، مصروفات المدرسة المصرية الدولية للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية:

-الصف الأول رياض الأطفال 17900 جنيه، وتسدد المصروفات بالكامل.

-الصف الثاني رياض الأطفال 17900 جنيه، ويسدد القسط الأول 9875 جنيها، والقسط الثاني 8025 جنيها.

-الصف الأول الابتدائي 18000 جنيه، القسط الأول 9975 جنيها، والقسط الثاني 8025 جنيها.

-الصف الثاني الابتدائي 9000 جنيه، القسط الأول 5160 جنيها، والقسط الثاني 3840 جنيها.

-الصف الثالث الابتدائي 9000 جنيه، القسط الأول 5160 جنيها، والقسط الثاني 3840 جنيها.

-الصف الرابع الابتدائي 8480 جنيها، القسط الأول 4850 جنيها، والقسط الثاني 3630 جنيها.

-الصف الخامس الابتدائي 8060 جنيها، القسط الأول 4640 جنيها، والقسط الثاني 3420 جنيها.

-الصف السادس الابتدائي 11700 جنيه، القسط الأول 6580 جنيها، والقسط الثاني 5120 جنيها.

-الصف الأول الإعدادي 11700 جنيه، القسط الأول 6580 جنيها، والقسط الثاني 5120 جنيها.

-الصف الثاني الإعدادي 11700 جنيه، القسط الأول 6580 جنيها، والقسط الثاني 5120 جنيها.

-الصف الثالث الإعدادي 11140 جنيها، القسط الأول 6300 جنيه، والقسط الثاني 4840 جنيها.

-الصف الأول الثانوي 10880 جنيها، القسط الأول 6320 جنيها، والقسط الثاني 4560 جنيها.

-الصف الثاني الثانوي 17550 جنيها، القسط الأول 10050 جنيها، والقسط الثاني 7500 جنيه.

-الصف الثالث الثانوي 17550 جنيها، القسط الأول 10050 جنيها، والقسط الثاني 7500 جنيه.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيجري عقد امتحان دور ثان لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، الذين حصلوا على تقديرات ضعيفة، مؤكدة أنه سيجري عقد الامتحانات ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، بنوعية الأسئلة الموضوعية.

وأضافت الوزارة، أنه سيجري عقد امتحانات الصف الثالث الثانوي إلكترونياً في شهر يوليو المقبل، مؤكدة أنه جار الاستعداد بالتنسيق مع وزارة الاتصالات المصرية لعقد الامتحانات التجريبية في شهري مايو ويونيو، لافتة إلى أن امتحانات شهر يونيو المقبل، تعتبر محاكاة كاملة لامتحانات الثانوية العامة النهائية.