أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 4- 5- 2021.. البلدي من 100 لـ160 جنيها 

تباينت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 4- 5- 2021، في محلات البيع والمنافذ التابعة لوزارة الزراعة، كما تباينت الأسعار في محلات الجزارة والأسواق، وفق شعب اللحوم بالغرف التجارية المختلفة، وحرص المواطنون على البحث عن أسعار اللحوم اليوم، حيث شهدن المحافظات اقبالا من المواطنين على الشراء قبل انقضاء أيام شهر رمضان الأخيرة، فيما حرص بعض التجار على عمل عروض وخصومات على أسعار اللحوم اليوم تخفيفا عن كاهل المواطنين.

أسعار اللحوم اليوم.. جميع الأنواع

وتقدم« الوطن»، أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 4- 5- 2021،، في إطار الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

أسعار اللحوم اليوم.. كيلو البلدي بـ150 جنيها

ارتفعت أسعار اللحوم اليوم منها البلدي الحية، قليلاً إذ تراوحت ما بين 120-150 جنيها، وأسعار اللحوم الكندوز نفس السعر، بينما يبيع بعض الجزارين الكيلو تراوح ما بين 100 لـ110 جنيهات على حسب المنطقة.

بينما تراوح سعر كيلو اللحوم الموزة الكندوز ما بين 140لـ160 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم اليوم.. العجالي بـ160 جنيها

كما ترواحت أسعار اللحوم اليوم لكيلو العجالي، في محلات الجزارة، ما بين 140 لـ160 جنيهاً للكيلو على حسب المنطقة .

أسعار اللحوم اليوم.. الضأن بـ190 جنيها

بينما سجلت أسعار اللحوم اليوم لكيلو الضأن بين 140لـ190 جنيها للكيلو، و سجل كيلو اللحوم الجملي مابين 100لـ120 جنيها .

أسعار اللحوم اليوم.. البوفتيك بـ150 جنيها

كما تراوحت أسعار اللحوم البوفتيك والاستيك اليوم ما بين 130-150 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم اليوم.. المفروم بنوعيه

كما تراوحت أسعار اللحوم اليوم المفروم الحي بجميع درجاته مابين 120لـ140 جنيها للكيلو، بينما سجلت أسعار اللحوم المفروم المجمدة نحو 60 جنيهاً للكيلو.

سعر كيلو الكلاوي والقلب

بينما تراوح سعر كيلو الكلاوي والقلب البلدي ما بين 120لـ130 جنيها للكيلو.

أسعار الكبدة اليوم البلدي والمجمد

كما سجلت أسعار الكبدة البلدي اليوم الثلاثاء 4- 5- 2021،، ما بين 130لـ160جنيهاً للكيلو، كما سجلت الكبدة المجمدة نحو 55 جنيهاً للكيلو.

أسعار السجق اليوم

كما تراوح سعر كيلو السجق البلدى ما بين 120لـ130 جنيها، بينما سجل سعر كيلو عرق التربيانكو بين 140لـ160 جنيها .

أسعار اللحوم اليوم.. البرجر

بينما تراوح سعر كيلو البرجر البلدي ما بين 120لـ 140 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم اليوم.. كباب الحلة

كما تراوحت أسعار اللحوم اليوم لكباب الحلة ما بين 130لـ 145 جنيها للكيلو