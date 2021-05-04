محافظ الشرقية يتابع إنشاء النقطة الوسيطة لتجميع وفرز القمامة

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، جولة تفقدية صباح اليوم، بمدينة الإبراهيمية، لمتابعة أعمال النظافة ورفع القمامة أولا بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين والتأكد من رفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

بدأ المحافظ جولته بتفقد شارع مجلس المدينة لمتابعة أعمال النوبتجية الصباحية لعمال النظافة، مشدداً على ضرورة التأكد من إلتزامهم بإرتداء الكمامة والقفازات الواقية لمواجهة الأمراض والأوبئة للحفاظ علي صحتهم وسلامتهم.

ووجه محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية بإستمرار حملات إزالة الإعلانات واللافتات غير المرخصة من الشوارع والميادين حفاظاً علي المال العام ولإعادة المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

وتوجه المحافظ لتفقد أعمال إنشاء النقطة الوسيطة لتجميع وفرز القمامة والتخلص الآمن منها عزبة التل بالوحدة المحلية بكفور نجم والمقامة على مساحة فدان و 6 قراريط والصادر لها قرار تخصيص رقم 330 لسنة 2019 وذلك بمعرفة الهيئة العربية للتصنيع تنفيذاً لبرتوكول التعاون الموقع بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة، والهيئة العربية للتصنيع، لإنشاء نقاط وسيطة ومحطات فرز وغربلة، ومصانع لتدوير القمامة.

وشدد محافظ الشرقية علي رئيس مركز مدينة الإبراهيمية بالمتابعة المستمرة للشركة المسند لها تنفيذ أعمال إنشاء المحطة والتي تشمل إقامة سور وبوابة، وأرضية خرسانية، وميزان بسكول، ورامب للسيارات، بالإضافة إلى مبنى إداري حيث وصلت نسب تنفيذ الأعمال إلي 75% ومن المقرر نهوها نهاية شهر يونية القادم.

وأكد المحافظ أن الدولة تولي إهتماماً برفع كفاءة منظومة النظافة والتخلص الآمن من القمامة والمخلفات وإعادة تدويرها من خلال التوسع في إقامة محطات وسيطة وفرز وغربلة ومصانع لتدوير القمامة حفاظاً علي البيئة والصحة العامة للمواطنين.