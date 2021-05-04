كنائس الإسكندرية تعتمد نظام الحجز لقداسات فترة الخماسين المقدسة

أعلنت كنائس الإسكندرية، الاستمرار بنظام الحجز المسبق لقداسات فترة الخماسين المقدسة، كما كان الوضع عليه خلال فترة الصوم الكبير وأسبوع الآلام وقداسات عيد القيامة، على أن يتم توفير القداسات خلال 3 أيام فقط أسبوعيا، وهي أيام الأحد والأربعاء والجمعة، وذلك وفقاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ما هي الخماسين المقدسة؟

وتمتد «الخماسين المقدسة» ما بين عيد القيامة وصوم الرسل وفقاً للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كما تعد الفترة الوحيدة في العام التي يمنع فيها الصوم حتى أيام الأربعاء والجمعة، والتي يصومها المسيحيون في كل أسبوع، كما أنها أيام الفرح بالنسبة للمسيحيين، وعليه تصلي للكنيسة جميع القداسات والصلوات باللحن الفرايحي وفقاً للطقس الكنسي.

نظام حجز القداسات في الخماسين المقدسة بالإسكندرية

تمثل نظام الحجز خلال فترة الخماسين المقدسة بالإسكندرية، بذات نظام الحجز الذي تم اتباعه في كل كنيسة خلال فترة الصوم الكبير، حيث تتم عبر الأرقام التليفونية أو من خلال الحجز الالكتروني، إلا أن الأمر خلال الخماسين المقدسة مقتصر على 3 أيام فقط للقداسات خلال الأسبوع، وهو الأمر المغاير عما كان عليه الأمر خلال فترة الصوم التي شهدت قداس أو أكثر يوميا.

شروط حضور قداسات الخماسين المقدسة

وطالبت الكنائس جميع المصلين الراغبين في الحضور لقداسات الخماسين المقدسة، ممن يعانون من أحد أعراض أدوار البرد، و لو بصورة بسيطة أن يمتنع عن الحضور ويبقى فى المنزل حرصاً على سلامته و سلامة إخوته فى الكنيسة.

كما شددوا على ضرورة ارتداء كمامه تغطى الأنف والفم، ولن يُسمح لأحد بالدخول دون الكمامة حتى الاطفال ولا توجد أي استثناءات، بينما يتم إعادة الحجز بعد مرور أسبوعين حتى تتاح الفرصة لجميع الشعب.

وشددوا على منع تقبيل أيادي الكهنة أو الأيقونات ورفات القديسين، وعند مرد «قبلوا بعضكم بعضاً» يكتفى بالانحاء دون ملامسه الأيادي، بالإضافة إلى مراعاة أماكن الجلوس بواسطة خدام الكنيسة، مع ضرورة و الالتزام بالعلامات المحددة للجلوس.