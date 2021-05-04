مبادرة «الشباب يخدم» لتسجيل الحصول علي لقاح كورونا بالقليوبية

اعلنت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، إطلاق مبادرة «الشباب يخدم»، لتسجيل المواطنين للحصول على لقاح فيروس كورونا وذلك من مركز شباب منطي بشبرا الخيمة التابع لمحافظة القليوبية بهدف تيسير عملية التسجيل على المواطنين .

وحققت المبادرة نجاحا كبيرا من خلال تسجيل بيانات 48 مستحقا للقاح حيث أعلن «برلمان شباب» القليوبية عبر صفحة المركز على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، استعداده لاستقبال المواطنين الراغبين في التسجيل في منظومة وزارة الصحة للحصول على لقاح فيروس كورونا .

وأكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أن انطلاق المبادرة من مركز شباب منطي خطوة أولى يتم تعميمها على جميع مراكز شباب المحافظة وإطلاق المبادرة برعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب .

الجدير بالذكر أن شباب برلمان القليوبية ساهموا بشكل داعم وملحوظ في حملات التعقيم والتوعية التي أطلقتها المحافظة بداية من الموجه الأولى لفيروس كورونا مؤكدا أن شبابنا هم مستقبل الأمة والشريك الأساسي للمساهمة في التغلب على المشكلات المجتمعية .

كما يؤكد شباب البرلمان على فتح مراكز الشباب أمام المواطنين للتسجيل في المنظومة ببطاقة الرقم القومي فقط مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتباعد وقياس درجة الحرارة للمترددين للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا

في سياق آخر، أعلن مصدر طبي بمديرية الصحة بالقليوبية، خروج وتعافي 9 من مصابي فيروس كورونا من مستشفى قها للعزل الصحي، بينهم 5 سيدات بعد ثبوت تحول حالاتهم من إيجابية إلى سلبية.

وقال المصدر، إن المتعافين 5 سيدات و4 رجال تراوحت أعمارهم بين 59 سنة و70 سنة مؤكدًا أن المتعافين جميعهم سجلوا مسحات سلبية لفيروس كورونا بعد إجرائها لهم مرتين متتاليتين.

وأوضح المصدر أن مستشفى قها للعزل الصحي لا يعاني من أي عجز في الإمكانات اللازمة لعلاج المرضى، سواء في الأدوية أو المستلزمات الطبية، وأن جميع المصابين يحصلون على أدوية مضادة للفيرس جميعها متوافرة وفقًا لبروتوكول علاج وزارة الصحة.