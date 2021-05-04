رئيس «مياه الدقهلية» يتابع أعمال تطوير محطات صرف 15 مايو بجمصة

تابع المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، اليوم الأعمال الجارية في محطات الصرف الصحي بمنطقة 15 مايو بمدينة جمصة: «محطة رفع الصرف الصحي الفرعية بالمجاورة الرابعة، و محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بالمجاورة السادسة»، وذلك لمتابعة أعمال الإحلال والتجديد، والتأكيد على سرعة إنهاء هذه الأعمال على أكمل وجه، وإعادة تأهيل تلك المحطات.

تنفيذ محطة صرف صحفي في 15 مايو بجمصة

وتفقد رئيس شركة مياه الدقهلية، أعمال خط طرد صرف صحي المحطة الرئيسية بقطر 710 مم بولي ايثلين من المحطة الرئيسية، حتى محطة معالجة صرف صحي جمصة، وقد رافقه خلال الجولة كلًا من المهندس الوافي عامر ، مدير عام منطقة جمصة، ومحمد حمدان، مدير شبكة الصرف الصحي بالمنطقة، وممثلي الشركة المنفذة للمشروع.

واطمئن علي سير العمل وانتظامه في محطة مياه جمصة، ورافع مياه عثمان بجمصة، وانتهت الجولة بالمرور على المبنى الإداري بمنطقة جمصة، والتأكد من عمل مركز شحن العدادات مسبوقة الدفع، وكذلك الخط الساخن بالمنطقة، وأكد المهندس خالد نصر على سرعة دراسة، وتخصيص مكان منفصل للمخازن، والحملة والورش بالمنطقة.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وافق علي صرف مبلغ 65 مليون جنيه للبدء في تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد وإعادة التأهيل لمحطات رفع مياه الصرف الصحى وخطوط الطرد بتقسيم 15 مايو بمدينة جمصة كمرحلة أولى وذلك من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، بعد أن توقفت المحطة لأكثر من 15 عاما لعيوب إنشائية في المشروع وزارها رئيس مجلس الوزراء في أكتوبر 2018، وقرر وقتها أن يتم فورا الشروع في عمل مشروع متكامل للصرف الصحي بالمنطقة وعمل دراسات الجدوى الخاصة به.