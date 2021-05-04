«هل إخراج زكاة الفطر عن الأجنة واجب؟!».. «الأزهر للفتوى» يجيب

قال معاذ شلبي عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنّ زكاة الفطر متعلقة بالأبدان والأشخاص الذين تعبدوا لله سبحانه وتعالى بصيام رمضان، وليست متعلقة بالمال، ومن ثم فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال في حديث شريف، إنّ زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير، وبالتالي فزكاة الفطر واجبة على الإنسان حتى لو لم يكن صائما، حتى أنّ هناك خلاف حول ما إذا كان الجنين عليه زكاة فطر أم لا، لكن الراجح أنّه لا زكاة عليه، لكن يستحب إخراج زكاة فطر عنه طالما لم يولد قبل العيد.

وأضاف شلبي في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض على قناة «اكسترا نيوز»، أنّ الزكاة متعلقة بالأبدان وبالتالي فالأصل أن يخرج الإنسان الزكاة في المكان الذي صام فيه رمضان، ويمكن نقل الزكاة للمصلحة.

وتابع أنّ وقت إخراج الزكاة يبدأ من أول يوم في شهر رمضان وينتهي مع غروب شمس يوم عيد الفطر، ويستحب إخراجها قبل صلاة العيد، موضحًا أنّ الزكاة تبلغ 15 جنيها عن الفرد على حساب القمح، أما بالنسبة إلى لمتوسطي الدخل فيمكنهم سداد 25 جنيه وذلك بالمقارنة مع سعر الفرد، أما ميسوري الحال فيمكنهم حساب الزكاة على الزبيب وبالتالي فالفرد يدفع 150 جنيها، ولأي شخص الحق في الزيادة عن هذه المبالغ.

وأردف أنّ الأصل في الزكاة هو أن تُخرج كحبوب، لكن يجوز مراعاة المصلحة ويتم إخراج الزكاة كأموال، كما يجوز أن يدفع شخص زكاة الفطر لمكان آخر لمصلحة شرعية معتبرة، فقد يكون المكان المنقول إليه أكثر فقرا أو متصلا بالأرحام والأقارب، ويجوز لشخص أن يخرج زكاة الفطر عن الآخر ولكن يعلمه.