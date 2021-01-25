«مرصد الأزهر»: حملة «حمايتهم واجب عليك» لمنع الشباب من التطرف

قال الدكتور محمد العوضي، المشرف بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن المرصد أطلق حملة «حمايتهم واجب عليك» للحفاظ على الأسرة بشكل عام من التطرف والانقياد وراء الدعوات الهدامة، واستهدف المرصد الأسرة، لأنها أصغر نواة في المجتمع، التي يؤثر تفككها على انتشار التطرف، لافتا إلى أن أولياء الأمور يقع عليهم دورا كبيرا في الوقت الحالي، بسبب انشغال الأشخاص باستخدام الهواتف المحمولة، والدخول على مواقع التواصل الاجتماعي.

استخدمنا مواقع التواصل الاجتماعي أثناء أزمة كورونا للتوعية

وأضاف «العوضي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحقيقة» المذاع على فضائية «extra news»، وتقدمه الإعلامية أية عبدالرحمن، أن المرصد حاول إطلاق حملات توعية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وصعوبة النزول إلى دور الشباب والمدارس والمراكز وأماكن التجمعات الشبابية، من أجل تقوية حائط الصد الأول للتطرف، وهي الأسرة، بالتنسيق مع المدارس والمؤسسات المجتمعية، مشيرا إلى أن الشباب هم الأكثر عرضة للتطرف، حيث أن الفئة العمرية من 18 عاما حتى 24، هي الأكثر عرضة للتطرف والاستقطاب من جانب الجماعات الإرهابية.

الحملة مقدمة بـ12 لغة

وتابع المشرف بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف: «الحملة تصدر بـ12 لغة من بينها العربية والإسبانية والإنجليزية والفرنسية والألمانية ولغات إفريقية ومضمونها بسيط سهل الفهم بالنسبة للأطفال والشباب ومختلف المراحل التعليمية وتضم صور معبر وسهلة الفهم وتضم رسائل بسيطة من ضمنها التوعية الأسرة وحماية الأطفال من الألعاب الإلكترونية الخطيرة والحملة تدفع الأسر لى الاهتمام بأبناءها من أجل تصحينهم ضد الجماعات المتطرفة».

واستطرد: «الحملة لديها استقصاء تقوم بنشره كل فترة وترصد الإجابات وتسأل الشباب عن المقترحات الخاصة لكي يعرضوا أفكار تساعد على تطوير الفكرة وإيصالها بشكل جذاب».