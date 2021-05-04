وسائل إعلام بريطانية: لندن سترسل قوات عسكرية لمواجهة داعش في سوريا والعراق

أفادت وسائل إعلام بريطانية، بأن لندن، سترسل قوات عسكرية للمشاركة في مواجهة داعش في سوريا والعراق، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وأضافت أن لندن، سترسل للمنطقة السفينة إليزالبيث، مع قطع بحرية وغواصة و14 مقاتلة ومروحية.

وقال قائد القوات الجوية البريطانية لوسائل إعلام بريطانية: «سندعم العراق ضد داعش، وسنواجه فلوله في سوريا».