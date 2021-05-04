المترو يحذر من استقلال القطارات دون كمامة: متوفرة في شبابيك التذاكر

حذّرت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، جموع الركاب من استقلال القطارات دون ارتداء الكمامات الطبية، موضحة أنّ الكمامات متوفرة للبيع في شبابيك التذاكر بالمحطات، وهناك عقوبات مالية فورية على المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات الطبية، بسبب ذروة فيروس كورونا.

وذكرت شركة مترو الأنفاق، أنّ هناك حملات يومية بالمحطات، من قبل شرطة النقل والمواصلات بالمحطات والأمن الإداري، لضبط المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات وعربات القطارات، مؤكدة أنّ الشركة تتابع يوميا كل مستجدات كورونا من خلال البيانات الرسمية لوزارة الصحة، وهناك التزام كامل من جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، أنّ حركة القطارات بالخطوط الثلاثة منتظمة ولا يوجد أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، وهناك فرق صيانة وطوارئ منتشرة على جميع المحطات، لمواجهة الأعطال المفاجئة للعمل على إصلاحها، لعدم تعطل حركة مسير القطارات، مضيفا أنّ جميع القطارات العاملة بالخطوط الثلاثة تخضع لعمليات تعقيم وتطهير بصورة مستمرة قبل ساعات التشغيل، لتوفير الحماية والسلامة للركاب.

وأضاف متحدث مترو الأنفاق، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّه جرى تخصيص وحدات إسعافية متنقلة بالمحطات، وسيكون هدفها علاج الحالات المرضية المفاجئة، علاوة على تقديم الدعم لأي راكب يشتبه في إصابته بفيروس كورونا، لحين التواصل مع أقرب مستشفيات العزل، لنقل الحالة المصابة إليها لتلقي العلاج المناسب للتعافي من كورونا، لافتا إلى أنّ الشركة تنفذ إجراءات صارمة للحد من انتشار فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب.

وأشار متحدث مترو الأنفاق، إلى أنّ هناك التزام من العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا، وهناك غرامات فورية تطبق على المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات تبدأ من 50 جنيها إلى 4 آلاف جنيه، منوهاً إلى أنّ الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، شدد على عدم السماح لأي راكب باستقلال القطارات دون دفع قيمة التذكرة، منوها بأنّ أي راكب «يزوغ» من دفع قيمة تذكرة المترو، سيتم تغريمه 50 جنيها فورا.