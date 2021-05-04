محافظ الغربية: تطعيم العاملين في الجهات الحكومية بلقاح كورونا

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعاً بمكتبه اليوم، بحضور الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور هاني دنيا نقيب الصيادلة بالغربية وأعضاء المكتب الفني للمحافظ، لمناقشة آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا المستجد وعلى رأسها تلقي التطعيم الخاص بالفيروس.

وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ خطوات تسجيل العاملين بالجهات الحكومية داخل المحافظة لتلقي التطعيم الخاص بفيروس كورونا، حيث وجه المحافظ إلى البدء بالقطاعات التي بها عدد كبير من العاملين مثل ديوان عام المحافظة ،مديريات الخدمات، الأحياء والمدن، مصانع غزل المحلة والنقابات.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة الصحة أن الفريق الطبي سينتقل إلى الأماكن الحكومية للبدء في عملية تلقي اللقاح بالمجان عقب التسجيل على الموقع الإلكتروني، مشيراً إلى أن المديرية خصصت 7 مراكز لتلقي اللقاح من جانب المواطنين الذين قاموا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني.

الجدير بالذكر أن المواطنين سيحصلون على الجرعتين الأولى والثانية من لقاحات فيروس كورونا المستجد عقب التسجيل على الموقع الإلكتروني، حيث سيحصل المواطنون الحاصلين على لقاح «سينوفارم»، على الجرعة الثانية بعد 21 يوماً من تلقي الجرعة الأولى، بينما يتلقى الحاصلون على لقاح «استرازنيكا»، جرعتهم الثانية بعد مرور 12 أسبوعاً من تلقيهم الجرعة الأولى.

وأعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الغربية عبر موقع «الوطن»، عن تخصيص 7 مراكز ومقرات تطعيم بالمحافظة وهي «مركز كبد المحلة، مركز طبي سعيد، مكتب صحة بسيون، مستشفى قطور المركزي، إدارة سمنود . مكتب صحة كفر الزيات، مستشفى رمد زفتى».