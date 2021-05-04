مصر تساند دول العالم خلال جائحة كورونا (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميان حسام حداد وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «مصر تساند دول العالم خلال جائحة كورونا»، فمع تفشي الموجة الثالثة من جائحة كورونا في بلدان العالم بادرت مصر بمساندة واستمرار الدعم والتضامن مع الدول الصديقة والشقيقة لا سيما في تلك المحنة التي تمر بها دول العالم وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وذكر التقرير الذي عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر»، أنّه قبل أيام قليلة أرسلت مصر شحنات طبية لدولة ليبيا، حيث أرسلت طائرة شحن كبيرة محملة بالمساعدات الطبية إلى مطار بنينا الدولي في بنغازي شرقي البلاد لمواجهة الأزمة، ولم تكن تلك المساعدة الأولى لمصر التي تقدمها لليبيا، حيث سبق وأرسلت طائرتين محملتين بكميات كبيرة من الأدوية والمعدات الطبية للمساهمة في مكافحة انتشار فيروس كورونا وهو الأمر الذي تكرر أيضا مع دولة لبنان.

ووفقا لما جاء في التقرير، وجّهت القيادة السياسية بإرسال مساعدات طبية لدعم دولة الكونغو الديموقراطية الشقيقة، لا سيما مع زيادة أعداد الإصابات فيها وارتفاع مؤشر الوفيات، وفي استجابة سريعة وعاجلة وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، جرى إرسال 30 طنا من الأجهزة والمستلزمات الطبية إلى دولة الهند للتصدي لفيروس كورونا، كما أرسلت مصر مساعدات طبية ووقائية لكل من الصين وإيطاليا في بداية الجائحة، إضافة إلى إرسال المساعدات لعدد من الدول العربية والأفريقية.