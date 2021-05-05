حظك اليوم الأربعاء 5-5-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي

علم الأبراج من العلوم التي تعتمد على تفسير حركة السماء والنجوم والكواكب، كما يعتمد هذا العلم على مراقبة حركة النجوم وإجراء مقارنات بين النجوم والكواكب لاستنتاج علاقتهم ببعضهم البعض، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

اليوم مناسب للدراسة والتأمل وإعادة حساباتك ومراجعة تجاربك السابقة.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

يطالبك الفلك بالحذر وعدم الإعلان عن أخبارك ومن المهم أن تبتعد عن الزهو بنفسك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الإعلامية ريهام سعيد، ويوافق تاريخ ميلادها 28 مارس.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في وضع داعم وقد تلتقي اليوم بأناس جدد أو تعرف فكرا يسهم في تطورك، ومن السهل أن تحصل على دعم الزملاء أو رؤساء العمل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

المريخ بمنزل العلاقات يدعم علاقاتك ويمنحك شعورا بالارتياح ويعدك بدعم المخلصين ويحيط بك الأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان محمد رياض، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر معاكس وعليك اليوم ألا تبالغ في عنادك ونفقاتك واصبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

اليوم حاول أن تظل هادئا مهما تعرضت للاستفزاز.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة الراحلة فاتن حمامة، ويوافق تاريخ ميلادها 27 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر ونبتون في منزل الحظ يمدانك اليوم بقدرة كبيرة على الإبهار، وهناك فرصة لتحقيق مكاسب وتطور رغم الضغوط.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

اليوم مناسب لقضاء أوقات حلوة مع من تحب أو مع الأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نيكول سابا، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمنحك اليوم إزدهارا وموهبة في إدارة أعمالك ونفقاتك بحكمة.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد في منزل الأصدقاء يمنحانك سحرا وجاذبية ويقظة، وقدرة على التواصل بذكاء.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر حسني، ويوافق تاريخ ميلاده 16 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

مواجهة القمر ونبتون تطالبك اليوم أن تنتبه لحقوقك وخطواتك تفاديا للخسائر، فالوضع الفلكي يصيبك بالتشوش الذهني.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا فإن علاقتك بشريك حياتك معرضة للتوتر، حافظ على هدوئك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان هشام عباس، ويوافق تاريخ ميلاده 13 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يمنحك طاقة وحماسا واهتماما بواجبك وسيعود عليك ذلك بالنفع.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد في منزل الحظ يمنحانك قدرة على التأثير فيمن حولك وتتواصل جيدا معهم.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة سوزان تميم، ويوافق تاريخ ميلادها 23 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

اليوم تغمرك الأفلاك بكل الخير وتدفعك للقيام باستثمار أو نشاط مالي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يجعلك عاطفيا وتبدو متفائلا، ورغم الضغوط تخيم عليك الرومانسية.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان إياد نصار، ويوافق تاريخ ميلاده 9 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وينصحك الفلك أن تتأنى في قراراتك وأقوالك وفي توقيع الأوراق والعقود.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد في مواجهة برجك، لا تستسلم للقلق والزم الكتمان وهدئ من روعك لتحسن التصرف.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة مي كساب، ويوافق تاريخ ميلادها 8 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

تستطيع اليوم أن تحسن التصرّف، وأن تقوم بتنظيم جهودك، وتصبر على الواجبات والمسئوليات.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يدفعك اليوم نحو أن تكون أكثر اقترابا ممن تحب وممن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة إلهام شاهين، ويوافق تاريخ ميلادها 3 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يطالبك بالحفاظ على استقرارك المادي، واليوم يجب ألا تتسرع في خطواتك وحساباتك تجنبا للأخطاء.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد في منزل الحب يعدانك بأوقات حلوة تقضيها مع الأحباب والأصحاب.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان الراحل أحمد راتب، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في برجك يمنحك كاريزما، وتستطيع أن تستغلها لتحقق نجاحا.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم التشوش والضغوط، تبدو اليوم مستعدا للتعاون وتكسب الجميع.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة سهير رمزي، ويوافق تاريخ ميلادها 3 مارس.