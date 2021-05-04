أدعية ليلة القدر.. اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ

في العشر الأواخر من رمضان، يشتاق القلب لليلة القدرة والدعاء بـ أدعية ليلة القدر، واقتضت حكمة الله أن يُخفي ليلة القدر في رمضان بين الليالي العشر الأواخر ليجتهد الصائم في طلبها ويوقظ أهله للصلاة والعبادة، كما كان يفعل رسول الله صلّ الله عليه وآله وسلم؛ أملًا في أن توافقه ليلة القدر التي قال الله تعالى فيها: ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ • تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ • سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ [القدر: 3-5]، ولذلك يكون الدعاء بـ أدعية ليلة القدر.

أدعية ليلة القدر

وصل سؤال للموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية بخوص ليلة القدر وأدعية ليلة القدر، وجاء نصه كالتالي: «كيف نفوز بليلة القدر؟ وما الدعاء المأثور فيها؟» وردت صفحة دار الإفتاء أن من حكمة الله إخفاء ليلة القدر في رمضان ليجتهد الصائم في طلبها وبخاصة في العشر الأواخر من رمضان، وأشارت إلى أن على المسلم أن يوقظ أهله كما كان يفعل رسول الله صلّ الله عليه وآله وسلم؛ أملًا في أن توافقه ليلة القدر التي قال الله تعالى فيها: ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ • تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ • سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ [القدر: 3-5]، فتكون حظه من الدنيا وينال رضاء الله في دنياه وفي آخرته.

وتابع موقع دار الإفتاء، أن إخفاء ليلة القدر في أيام شهر رمضان؛ حثًّا للصائمين على مضاعفة العمل في رمضان، حيث كان النبي صلّ الله عليه وآله وسلم يجتهد في طلبها في العشر الأواخر من رمضان.

أدعية ليلة القدر

وفيما يخص أدعية ليلة القدر هناك الدعاء المأثور عن عائشة رضي الله عنها قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، بِمَ أَدْعُو؟ قَالَ: «قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي» أخرجه الترمذي وصححه، والنسائي وابن ماجه وأحمد، وصححه الحاكم.

كما ورد عن فضل ليلة القدر، التي يستحب فيها أدعية ليلة القدر فضل إحيائها أحاديث، منها ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلّ الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».