تعرف على الفرق بين الامتحان التكميلي والدور الثاني لـ«طلاب ثانوي»

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عزمها عقد امتحان تكميلي لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الذين تغيبوا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني، مع عقد امتحان دور ثاني للطلاب الذين حصلوا على تقديرات ضعيفة في امتحانات شهر أبريل 2021، وسط تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية المشددة ضد فيروس كورونا المستجد.

وترصد «الوطن» في سطور، الفرق بين الامتحان التكميلي وامتحان الدور الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي:

الامتحان التكميلي:

1- يعقد الامتحان التكميلي للطلاب الذين تغيبوا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني بعذر قهري، خاصة المصابين بفيروس كورونا المستجد.

2- الامتحان التكميلي يعقد ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً وبنظام الأسئلة الموضوعية.

3- يعقد الامتحان التكميلي للطلاب الذين حصلوا على مجموع أقل من 50% في امتحانات شهر أبريل 2021.

4- الامتحان يعقد على مستوى الإدارة التعليمية وتحت إشراف مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني.

امتحان الدور الثاني:

1- يعقد امتحان الدور الثاني للطلاب الذين تغيبوا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني بدون أي أعذار قهرية.

2- الامتحان يعقد للطلاب الذين حصلوا على تقديرات ضعيفة في المنطقة الرمادية «من المتوسطات القومية».

3- يعقد الامتحان ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً.

4- تتولى الإدارات التعليمية عقد الامتحان وفق ضوابط وضع الأسئلة التي أعلنها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

5- تعقد الامتحانات قبل نهاية العام الدراسي الحالي.

وكانت وزارة التربية والتعليم، شددت على ضرورة حضور الطلاب الامتحان التكميلي وامتحان الدور الثاني، موضحة أن الامتحانات تعقد وسط إجراءات وقائية مشددة ضد فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الوزارة أنه جاري التنسيق بين المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي والإدارات التعليمية بشأن مراجعة درجات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي عن شهر أبريل والتي من القمرر إعلانها خلال الأيام القليلة المقبلة.