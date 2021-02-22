جداول امتحانات سنوات النقل من «رابعة ابتدائي لـ تانية ثانوي» في الدقهلية

تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول لتلاميذ النقل من الصف الرابع حتى السادس الابتدائي في محافظة الدقهلية مطلع الأسبوع المقبل، ومخصص يوم واحد فقط لكل صف دراسي يؤدي خلاله الامتحان في جميع المواد الدراسية.

جداول امتحانات من الرابع إلي السادس الابتدائي

تبدأ الامتحانات بالصف الرابع الابتدائي يوم الأحد 28 فبراير، ثم الصف الخامس في الأول من مارس، و الصف السادس يوم 2 مارس، وزمن الامتحان ساعتين لكل صف، ونوعية الاسئلة تكون اختيار من متعدد ، أربعة أسئلة بدائل لكل سؤال وستكون الإجابة بنفس ورقة الأسئلة .

جداول امتحانات الأول والثاني الإعدادي

ويؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي الإمتحان يوم 3 مارس، والصف الثاني يوم 4 مارس، وزمن الامتحان ساعتين لكل صف، ونوعية الاسئلة تكون اختيار من متعدد، أربعة أسئلة بدائل لكل سؤال وستكون الإجابة بنفس ورقة الأسئلة .

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي

ويبدأ طلاب الصف الأول الثانوي الإمتحان يوم 27 فبرابر، بمعدل مادتين لكل يوم، وتبدأ باللغة العربية والأحياء، ويوم الإثنين الأول من مارس مادتي اللغة الأجنبية الأولي والجغرافيا، والأربعاء 3 مارس الرياضيات واللغة الأجنبية الثانية، و السبت 6 مارس مادتي الفلسفة والمانطق، و الفيزياء، أخيرا الإثنين 8 مارس مادتي التاريخ والكيمياء، وتعقد الإمتحانات إلكترونيا بالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي

وبالنسبة لطلاب الصف الثاني الثانوي، تبدأ الامتحانات يوم 28 فبراير بمادتي اللغة العربية والجبر والتفاضل وحساب المثلثات، ثم الثلاثاء 2 مارس مادتي الأحياء والفلسفة والمنطق، والخميس 4 مارس مادتي اللغة الأجنبية الثانية، وعلم النفس والإجتماع، والأحد 7 مارس مادتي الفيزياء والتاريخ، والثلاثاء 9 مارس مادتي اللغة الأجنبية الأولي الكيمياء، وتنتهي يوم الخميس 11 مارس بمادتي التطبيقات الرياضية، والجغرافيا وتعقد الامتحانات إلكترونيا بالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة.

تعليمات الإجراءات الاحترازية للإمتحانات

ومن جانبه قال على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إنه تم تشكيل غرفة عمليات وتحرك سريع بديوان المديرية وتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة أعمال الامتحانات وحل المشكلات فور حدوثها وموافاة المديرية بأي واقعة فوراً والتأخير يستوجب المسائلة القانونية.

وأضاف عبد الرؤوف، في تصريح صحفي، أنه شدد على الالتزام بالقرارات الصادرة من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الصادر بالكتاب الدوري رقم « 1» لسنة 2021 بشأن التعليمات الخاصة الامتحانات للفصل الدراسى الأول لجميع صفوف النقل من الرابع الابتدائى وحتى الثانى الاعدادى والتعليمات الصادرة بالكتاب الدورى وآلية امتحانات الفصل الدراسي الأول والخاص بالتعليم الفني والصفين الأول والثانى الثانوى.

وأكد علي مديري الإدارات التعليمية، ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد بين أبنائنا الطلاب أثناء تأدية الامتحان حرصا على سلامتهم وتقليل الكثافات الطلابية بلجان الامتحان وضمانا لحسن سير العملية الإمتحانية، ومشددا علي متابعة المدارس والوقوف على مدى استعدادها لأعمال امتحانات 2020/2021 وضرورة وضع جدول الامتحانات في مكان بارز وواضح لجميع التلاميذ ..

وأشار إلي أنه ناقش مع موجهي عموم المواد الصورة النهائية للورقة الامتحانية وكيفية توزيع الدرجات ووضع الاسئلة بحيث تشمل أجزاء المنهج مع مراعاة الوزن النسبي للورقة الامتحانية