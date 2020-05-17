46 ألف طالب بـ"تانية ثانوي" دخلوا منصة الكيمياء والجغرافيا بالدقهلية

قال على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إن 46 ألف من طلاب الصف الثاني الثانوي أدوا الاختبار الإلكتروني لمادة الكيمياء بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية، ومادة الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية لمدة ساعتين لكل منهما.

وأضاف عبد الرؤوف، في تصريح صحفي، أن الامتحانات يتم متابعتها المستمرة، من خلال غرفة عمليات الرئيسية بديوان المديرية والتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية والمدارس

وشدد على ضرورة التعامل الفوري مع أي شكاوي أو معوقات تواجه الطلاب والتأكد من دخول الطلاب إلى منصة الامتحانات في الموعد المحدد للامتحان والذي بدأ من الساعة 12ظهرا وينتهي الساعة الثانية ظهرا

وأثنى وكيل تعليم الدقهلية على المجهودات المبذولة من الجميع وحرصهم الشديد على مصلحة الطلاب وتقديم كافة سبل الدعم للطلاب نظرا للظروف التي تمر بها البلاد.