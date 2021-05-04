أنيسة حسونة: أخضع للعلاج من السرطان منذ 5 سنوات.. والمرض لا يستجيب

قالت الدكتورة أنيسة حسونة، الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس للأطفال، وعضو مجلس النواب السابق، إنّها لا زالت تخضع للعلاج من مرض السرطان الذي أصابها قبل أعوام حتى الآن.

وأضافت حسونة لـ«الوطن»، إنّها تتلقى العلاج منذ 5 سنوات، وخلال تلك المدة أجريت جراحتين كبيرتين، موضحة أنّها للمرة الثالثة تبدأ في العلاج الكيميائي، وللأسف المرض حتى الآن لا يستجيب.

مظهر مختلف في إعلان مستشفى الناس

وطالبت أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب السابق، والتي شاركت مؤخرًا في إعلان مستشفى الناس للأطفال، بالدعاء لها حتتى تتجاوز أزمتها.

وأوضحت حسونة، أنّ ظهورها بمظهر مختلف في إعلان مستشفى الناس خلال شهر رمضان، يعني أنّها تحارب السرطان للمرة الثالثة، ورغم ذلك لم يمنعها مرضها عن أداء واجبها تجاه الناس التي تعتمد عليّها في المستشفي من أجل شفاء أطفالهم.

الظهور في غعلان مستشفى الناس

وتابعت الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس، أنّ الكثيرين تعاملوا بعد ظهورها في الإعلان بهذا المظهر المختلف بالتشجيع والكلمات الطيبة حول حسن المظهر، وهذا جو من التعاطف والتراحم موجود بين الناس في المجتمع المصري دائمًا، متمنية أن يعم التراحم والتعاطف ليس في العمل الخيري فقط بل في جميع الأعمال.

وكانت الدكتورة أنيسة حسونة، الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس، وعضو مجلس النواب السابق، ظهرت قبل أيام قليلة خلال شهر رمضان الكريم، في إعلان مستشفى الناس، بمظهر مختلف وصفه الكثيرين بأنّه جريء، وحثّت الناس على التبرع للمستشفى لإنقاذ الأطفال الذين يعانون من مشكلات وعيوب خلقية في القلب.