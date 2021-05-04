«مصر الخير» تقدم شنطة زكاة رمضان لـ 1638 طالب وطالبة بأسوان

استقبل الدكتورخالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، هالة فاروق، منسق التعليم المجتمعى بمؤسسة مصر الخير، وتناول اللقاء دعم المؤسسة لمدارس التعليم المجتمعى خلال شهر رمضان المبارك ، حيث قامت المؤسسة بتقديم «شنطة زكاة رمضان»، التى تحوى الحبوب والغلال بوزن 5 كجم لعدد 1638 طالب وطالبة إلى جانب الميسرات .

توفير 199 كرتونة غذائية

كما قامت المؤسسة بتوفير 199 كرتونة مواد غذائية «كرتونة الخير» بوزن «10»، كجم، تم توزيعها على طلاب منطقة العبابدة بكوم امبو، والرحاب والحجيرات بنصر النوبة.

من جانبه، قدم وكيل الوزارة الشكر للمؤسسة والقائمين عليها على الدعم المقدم لطلاب وميسرات التعليم المجتمعى، ومتابعة ذلك بشكل دورى، مؤكدًا أن مصر الخير دائمًا داعم وشريك أساسى للتعليم.

المشاركة في افتتاح مشروعات تعليمية بأسوان

وكانت محافظة أسوان، شهدت افتتاح أعمال تطوير فى مختلف المجالات خاصة قطاع التعليم، ضمن مشروعات قرى المرحلة الثالثة التى تنفذها مؤسسة مصر الخير وذلك بحضور الدكتورة غادة يحيى نائب محافظ أسوان.

6 مدارس للتعليم الأساسي

وشملت الافتتاحات التي شارك فيها مسئولون من البنك الأهلى المصرى ومؤسسة مصر الخير، 6 مدارس تعليم أساسي، ووضع حجر الأساس لمدرسة تعليم أساسى، وأعمال تطوير مركز شباب أبو الريش بحرى بأسوان، وذلك بتمويل كامل من البنك الأهلى المصري.

البنك الأهلى يمول المشروعات

وقالت نرمين شهاب الدين رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلى المصرى، خلال الافتتاح، إن البنك الأهلى المصرى يمول تنفيذ أنشطة وتدخلات تنموية فى عدد من القرى بمحافظة أسوان، ضمن دور البنك فى المجتمعى التى تعد جزء أساسيا فى استراتيجيته، وحرصا من البنك الأهلى المصرى على المساهمة الفعالة فى جهود التنمية فى كافة المحافظات، وخاصة الصعيد والمساهمة فى التمكين الاقتصادى للمواطن المصرى من أجل حياة أفضل.

افتتاح 6 مدارس نظامية

وأضافت أن الافتتاح شمل 6 مدارس نظامية ومجتمعية، ووضع حجر الأساس لمدرسة تعليم أساسى قوامها 33 فصلا دراسيا، وذلك من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من برامج التعليم المختلفة التى توليها مؤسسة مصر الخير اهتمامًا خاصًا ضمن برامجها التنموية.