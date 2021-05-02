«صباح الخير يا مصر» يعرض تقريرا عن أبو العينين شعيشع.. كروان التلاوة

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميان محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «أبو العينين شعيشع.. كروان التلاوة».

ويعتبر الشيخ أبو العينين شعيشع أحد عمالقة تلاوة القرآن الكريم، ومن الأعلام البارزين في هذا المجال، وهو من مواليد محافظة كفر الشيخ في 22 أغسطس عام 1922، والتحق بكتاب القرية مبكرا وهناك أتم حفظ القرآن الكريم وهو ابن الـ12 عاما.

وذاع صيت شعيشع في قريته وكان السبب في ذلك حفل أقيم في مدينة المنصورة عام 1936، ومن هنا كانت انطلاقة الشيخ أبو العينين ومسيرته الطويلة مع القرآن الكريم، وتأثر بالشيخ محمد رفعت والشيخ محمود الصيفي وكان من أعلام تلاوة القرآن الكريم في ذلك الوقت.

والتحق الشيخ أبو العينين شعيشع بالإذاعة مبكرا وأعتمد فيها وكان عمره لا يتجاوز 17 عاما، وكان يظهر على تلاوته تأثره بالشيخ محمد رفعت حتى أن الإذاعة استعانت بصوته لمعالجة بعض الأجزاء التي أصابها التلف في تسجيلات الشيخ محمد رفعت، لذلك فإن الشيخ أبو العينين يعد أبرز من قلد محمد رفعت.

وعين الشيخ أبو العينين شعيشع قارئا لمسجد عمر مكرم عام 1969م ثم قارئا لمسجد السيدة زينب منذ 1992م ودافع عن حقوق القراء من خلال إنشاء نقابة لهم عام 1988م، وحصل على عدد من الأوسمة منها وسام الاستحقاق من سوريا ووسام بلاد الرافدين من العراق وعمل مستشارا لوزير الأوقاف حتى وفاته في 23 يونيو عام 2011.