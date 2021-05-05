حظك اليوم الأربعاء 5-5-2021 برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الأسد لديه شخصية قيادية، وقدر كبير من الثقة بالنفس تجعل له جاذبية خاصة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمنحك اليوم ازدهارا وموهبة في إدارة أعمالك ونفقاتك بحكمة.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد في منزل الأصدقاء يمنحانك سحرا وجاذبية ويقظة، وقدرة على التواصل بذكاء.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر حسني، ويوافق تاريخ ميلاده 16 أغسطس.