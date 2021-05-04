عائشة عثمان معشوقة مصطفى قمر في «فارس بلا جواز»

تظهر الإعلامية عائشة عثمان ضيفة شرف ضمن أحداث مسلسل «فارس بلا جواز»، ويعد ذلك هو أول ظهور لها بالدراما المصرية، وتجسد عائشة خلال الأحداث شخصية فتاة جميلة تدعى «قمر».

عائشة عثمان ضيفة الحلقات المقبلة من «فارس بلا جواز»

وتظهر عائشة خلال الحلقات المقبلة من المسلسل الذي يدور في إطار كوميدي، ليسعى الفنان مصطفى قمر للزواج منها فور إعجابه بها أثناء إقامتها في الفندق الذي يمتلكه، إلا أن هذا الزواج لم يتم، بعد وقوع مجموعة من المواقف الكوميدية التي تمنع زواجهما.

وأبدت عائشة عثمان سعادتها بأولى تجاربها في الدراما المصرية، مؤكدة أنها اختارت أن تطل على الجمهور المصري من خلال عمل كوميدي كبداية لإنطلاقها فى عالم التمثيل، موضحة أنها اختارت مسلسل «فارس بلا جواز» لعدة أسباب، أبرزها مؤلف المسلسل فداء الشندويلي، والذي قدم العديد من البصمات فى عالم الدراما، إضافة إلى أن بطل العمل هو الفنان مصطفى قمر، والذي تجمعه بها صداقة قوية منذ عدة سنوات، منذ أن حل ضيفا على برنامجها في تونس عام 2014، وتستمر علاقة الصداقة حتى الآن.

أضافت عائشة أنها تلقت عدة عروض درامية هذا العام، إلا أنها فضلت أن تكون بدايتها كضيفة شرف على الجمهور المصري من خلال عمل كوميدي، خاصة أن الأعمال الكوميدية تلقى قبولا كبيرا وجماهيرية بين المشاهدين.

وتابعت بأن تقديم الكوميديا يعد أمرا صعب، خاصة في ظل تقديمها لشعب بكامل فئاته فكاهي ومن الصعب اضحاكهم إلا من خلال عمل مميز وجيد الصنع.

وأنهت عائشة حديثها، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من المفاجأت على المستويين، سواء فى التمثيل أو تقديم البرامج، مؤكدة أن مصر هي قبلة لنجاح أي فنان أو إعلامي يسعى للنجاح.

عائشة عثمان هي إعلامية تونسية، قدمت العديد من البرامج فى فرنسا وبلاد المغرب العربي، وفي مصر قدمت برنامج «عايشة شو» على شاشتي قنوات «النهار» و«القاهرة والناس»، كما عرض لها برنامج «مع عائشة» على شاشة قناة صدى البلد.

يذكر أن مسلسل «فارس بلا جواز» من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج معتز حسام، ويقوم ببطولته مصطفى قمر وطارق عبدالعزيز، وطارق الإبياري، ومحمد ثروت، وسليمان عيد، بجانب نخبة من النجوم كضيوف شرف، منهم صلاح عبدالله، بيومي فؤاد، ومن النجمات بشرى، داليا البحيري، هيدي كرم، ويزو، هنادي مهنا، وعايشة عثمان.