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تأجيل إعادة محاكمة 13 متهما في «أحداث مسجد الفتح» لجلسة 6 يونيو المقبل

كتب:

هبة هشام
03:16 م | الثلاثاء 04 مايو 2021
محكمة

محكمة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، إعادة محاكمة 13 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مسجد الفتح»، لجلسة 6 يونيو المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج، ومحمد السعيد.

كانت النيابة وجهت للمتهمين تهم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه، تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة، وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة.

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