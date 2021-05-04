بيانات عاجلة لنواب التنسيقية بشأن استفزازات الإثيوبيين للرهبان المصريين بالقدس

تقدم النائب عمرو درويش والنائب عماد خليل عضوا مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ببيانين عاجلين موجهين، إلى وزير الخارجية بشأن استمرار الاستفزازات الصادرة من الرهبان الأثيوبيين تجاه الرهبان المصريين بالقدس.

ورفع الرهبان الأثيوبيين العلم الإثيوبي على دير السلطان المملوك للكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية المقام على الأراضي المقدسة بالقدس، وسط تواطئ وانحياز من شرطة الاحتلال وذلك وفق المشاهد المروعة التي توثق تلك الاستفزازات والتواطئ والتعدي على الرهبان المصريين والمنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب النائبان في بيانهما العاجل من وزير الخارجية، معرفة الإجراءات التي اتخذتها للدفاع عن حقوق مصر، وحق الرهبان المصريين، في دير السلطان بالقدس الشريف.