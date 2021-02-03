«التنسيق الحضاري» ومحافظ مطروح يبحثان تطوير محيط قلعة شالي بسيوة

عقد اللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح، حوارا مجتمعيا مع ممثلي جهاز التنسيق الحضاري، برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، وبحضور فريق عمل الجهاز، والدكتور هشام البرملجي، عميد كلية التخطيط العمراني، وممثلي هيئة التخطيط العمراني، وشيوخ القبائل السيوية، وممثلي نواب سيوة، ومجموعة من الشباب، وذلك لمناقشة أسس ومعايير الحفاظ على الهوية العمرانية لواحة سيوة، تمهيدا لعرضها علي المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، ومشروع تطوير وإحياء الساحة المطلة علي قلعة شالي الأثرية، والمحيط العمراني لها، الذي أعده الجهاز بالتعاون مع هيئة التخطيط العمراني وكلية التخطيط العمراني بجامعه القاهرة، وذلك بمقر الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

وصرح رئيس الجهاز بأنه تم عرض الدليل إلارشادي الذي وضعه الجهاز لحماية الطابع العمراني والمعماري لواحة سيوة التراثية، وذلك طبقا لأسس ومعايير الحفاظ وحماية المناطق التراثية ذات الطابع المعماري المتميز التي وضعها الجهاز وتحديد نطاق الحماية للواحة التراثية.

وتم تقسيم نطاقات الحماية طبقا للدليل الإرشادي لمدينة سيوة إلى 7 مناطق تراثية وهي «سيوة، اغورمي، جبل الموتى، جبل الدكرور، قرية الزيتونة، قارة أم الصغير ، وأم الصير».

وأوضح أبو سعدة، أن مشروع التطوير يهدف للحفاظ على النسيج العمراني للمنطقة المحيطة بقلعة شالي، وتحسين الصورة البصرية، كما تم توضيح كيفية التعامل مع العمران بشكل يحقق الفائدة للمجتمع القائم به، ويسمح بتنفيذ مشروعات سياحية رائدة بالواحة ومشروع التطوير سيتم تنفيذة بالتعاون بين المحافظة والجهاز.

وتابع بأن المرحلة الأولى من مشروع التطوير تستهدف تطوير وإعادة صياغة ميدان الجامع بالواحة، وكذلك تحسين الصورة البصرية للعمران المطل على الميدان، بحيث يكون لها شكلا يتناسب مع الطابع التراثي لها، وتكون الواجهات بألوان ترابية تتناسب مع طبيعة الواحة، كما سيتم تنسيق الفراغ العام المحيط بقلعة شالي بشكل يخدم السياحة بالواحة من حيث عناصر فرش الفراغ العام بالقلعة ومدخلها ومسارات المشاة، والإنارة، والمقاعد العامة، ومسارات للدراجات، وحل المشكلات المرورية.

وقد أشاد اللواء خالد شعيب، بمشروع التطوير الذي يهدف إلى رفع القيمة الجمالية للواحة، مضيفا أن هذا المشروع يعمل علي تطبيق النسق الحضاري بالواحة وهو ما يتماشى مع توجيهات السيد الرئيس في تطوير واحة سيوة وجعلها مقصد سياحي عالمي.

كما أبدى شيوخ القبائل والنائبة البرلمانية، فتحية السنوسي، سعادتهم البالغة بعد عرض مشروع التطوير الذي يحقق القيم الجمالية للواحة، وإرجاعها لشكلها التراثي الأصلي، مما يرفع القيمة العمرانية والاقتصادية والسياحية للواحة وتوفير فرص عمل لشباب الواحة.