«التنسيق الحضاري» يكشف خطة تطوير الميادين: لإعادة الوجه الحضاري لمصر

كشف المهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، عن خطة عمل القطاع، بالتعاون مع وزارات السياحة والآثار والتنمية المحلية في العمل على تطوير ميادين القاهرة والمحافظات في الفترة المقبلة، لإعادة الوجه الحضاري لمصر.

وأضاف أبو سعدة في تصريحات لـ«الوطن»: التنسيق الحضاري رصد نحو 60 ميدانا على مستوى الجمهورية ووضعنا رؤية خاصة لتجميلها، وسلمناها إلى نحو 15 محافظة على مستوى الجمهورية، موضحا أن الجهاز دوره وضع فلسفة التطوير والإشراف على العمل التنفيذي الذي تقوم به الآثار والمحافظات كجهات تنفيذية.

وتابع «أبوسعدة»: «بدأنا في محافظة الغربية ويجري العمل حاليا على تطوير ميدان المحطة بطنطا، والمحافظة طلبت امتداد التطوير إلى ساحة السيد البدوي التي يجري العمل عليه حاليا، كما أنه يجري إعداد رسومات هندسية لتطوير ميدان الجلاء بالقاهرة، وميدان آخر بمحافظة كفر الشيخ ويجري عمل التصميمات الخاصة به حاليا»، موضحا أنه في الوادي الجديد يجري العمل على تطوير مجموعة من الميادين ومنها ساحة قلعة شالي، ومن المقرر أن ينتهي العمل في طنطا أول الميادين التي ينتهي العمل بها في الفترة المقبلة.

سيتم الانتهاء من مشروع تطوير مسار العائلة المقدسة نهاية العام الجاري

وأشار «أبوسعدة»: «كما انتهينا من إعداد رؤية بصرية لمسار رحلة العائلة المقدسة في مصر، بهدف رفع كفاءة نقاط مسار الرحلة وتحويلها إلى محطات جذب مهمة على خريطة السياحة العالمية، وهو مشروع كبير يتضمن عدة نقاط في عدد من محافظات الجمهورية في القاهرة والصعيد والدلتا وسيناء، منها مصر القديمة والمطرية بالقاهرة، وكذلك المناطق المحيطة بدير المحرق في أسيوط، ونحن معنيين بالساحات والميادين التي تؤدي كذلك إلى نقاط مرور العائلة المقدسة منها سمنود في الغربية، ومصر القديمة والمطرية بالقاهرة.

وأوضح: «التطوير سيكون للمناطق المحيطة بمنطقة نقاط الرحلة والطرق المؤدية إليها والعلامات الإرشادية، ووضعنا رؤية بحيث يعرف الشخص المار من المصريين والأجانب أن هذه المناطق أحد مسارات العائلة المقدسة، منوها أن العمل يتم بالتنسيق ما بين الجهاز ووزارة السياحة والآثار ووزارة التنمية المحلية ممثلة في كل محافظة، ودورنا وضع الأفكار والتصميمات ويتم التنفيذ مع الجهات المعنية التي تقع فيها نقطة الرحلة، ومن المقرر الانتهاء من المشروع بنهاية العام الجاري.