من هو الفنان عماد محرم؟ صاحب أشهر وجه شرير للأطفال بالتسعينيات

تصدر اسم الفنان عماد محرم، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، بعد الوعكة الصحية التي ألمت به واستدعت حجزه بغرفة العناية المركزة نتيجة ضعف في عضلات القلب وعدم انتظام الأكسجين.

معلومات عن الفنان عماد محرم

وحسب تصريحات داليا زوجة عماد محرم لـ«الوطن»، أن الفنان أجري له مسحتان للتأكد من إصابته بفيروس كورونا، خصوصًا بعد انخفاض نسبة الأكسجين لـ72% ولكن جاءت سلبية في كل مرة، ويعاني من ارتفاع في معدل نبض عضلة القلب.

وتقدم «الوطن»، أبرز المعلومات عن الفنان عماد محرم الذي يرقد حاليًا في أحد المستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر.

- يبلغ من العمر69 عامًا باعتباره من مواليد 8 يونيه 1951.

- بدأ مشواره الفني قبل بداية السبعينيات.

- اشتهر بتقديم أدوار الشر على الشاشة.

- رصيده على مدار مشواره الفني يقترب من 60 عملا.

- بخلاف التمثيل عمل في الإنتاج لعدد من المشروعات الفنية.

- قدم مع الفنان عادل إمام عدد من الأفلام منها «على باب الوزير» عام 1982، وفيلم «مين فينا الحرامي» عام 1984 ومسلسل «عوالم خفية» عام 2018.

- من أشهر أدواره على الشاشة شخصية «شيردة» الذي كان يعمل صبيًا لدي الجزار المعلم حلاوة العنتبلي بفيلم «على باب الوزير»، وشخصية «شمندي» بفيلم «العفاريت» عام 1990 للهضبة عمرو دياب والذي كان يعمل على سرقة الأطفال وبيعهم لـ«الكتعة».

- من أبرز الأفلام التي شارك فيها «الباطنية، وكالة البلح، نأسف لهذا الخطأ، المشاغبات في خطر، مذبحة الشرفاء، بلاغ للرأي العام، مين يجنن مين، العربجي، اعترافات امرأة».