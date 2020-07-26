عماد محرم عن لغز فيلم "العفاريت": أنا صاحب فكرة وجود شخصية لوزة

تحدث الفنان عماد محرم، عن سر كشفه لغز فيلم العفاريت، فأوضح أن الموضوع في البداية كان على سبيل الهزار مع ابنته، وعندما سألته ابنته عمن كانت ابنة الفنانة مديحة كامل في الفيلم، "قولت بتهريج بقى أنا هحرق الفيلم بعد مرور 30 سنة على عرضه وقولت لها في الفيديو بلية"، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، على شاشة "DMC".

وأضاف "محرم"، أن كاتبة الفيلم ماجدة خير الله، قامت بالهجوم عليه بألفاظ ليست لطيفة، على حد وصفه، واتهمته بأنه يريد الشهرة، ووصفته بأنه ممثل جاء 3 أيام ومشي، وأخذت الهزار بنوع من أنواع الحساسية والتعصب، "الفيلم أصلا إخراج حسام الدين مصطفى واشتغلت معاه في أكثر من عمل، أنا رجل معروف في الوسط الفني منتج وممثل والنجوم كلها أصدقائي".

وأصر الفنان عماد محرم، أن يرد على ماجدة خير الله بمفاجأة، حيث قال "أنا صاحب أن يكون هناك شخصية لوزة، هي كانت كاتبة في العمل بلية بس، واتصل بيها المخرج، وقالها إحنا عدلنا تقدري تعملي، ده في وقت قد إيه وقالتله بمنتهى السرعة"، موجهًا حديثه لها: "أنا أعرف أكثر منك يا أستاذة لأن أنا صاحب الاقتراح، هناك شاهد على هذه الواقعة حي يرزق".

وأوضح أنه لم يكن يقدم على تجسيد دوره في الفيلم إلا عندما شعر أن الفيلم سيحدث ضجة كبيرة، وسينجح، "كان وشه حلو عليا، مراتي قالت لي كان نفسي أتجوز واحد زي شخصيتي في الفيلم"، مستطردًا: "أنا عملت شخصية طيب مرة واحدة وأخدت جائزة وما كنتش عاوز أعمل شخصية الشر في الوقت ده، وعمرو دياب كان في عز نجوميته في الفيلم ده وكنت عارف أن الفيلم هيتشاف، والأطفال كانوا بهجة في هذا الفيلم".