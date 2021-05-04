تعرف على ضحية حلقة رامز جلال اليوم من برنامج رامز عقله طار: زملكاوي

يستقبل رامز جلال ضحية جديدة اليوم في برنامج رامز عقله طار، والذي يعرض على شاشة قناة MBC مصر بعد أذان المغرب مباشرة، ويعرضه لمقلب خطير يدفعه في النهاية لإلقاء نفسه أو دفعه في المياه للتخلص من الرعب.

محمود جنش ضحية رامز جلال في برنامج رامز عقله طار

ويقع كابتن محمود عبدالرحيم جنش، حارس نادي الزمالك، ضحية حلقة رامز جلال في برنامج رامز عقله طار، وسبقه من لاعيبة الكرة كابتن رمضان صبحي، ومجدي قفشة، وطارق يحيى.

ويقوم مقلب رامز على توجيه الدعوة للضحية الجديدة بهدف المشاركة في افتتاح ملاهي موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويستقبل الضحية الفنان حسن العسيري ويصطحبه في جولة بالملاهي، وفي اللعبة الخاصة برمي الكرات يقوم رامز جلال بضرب الضحية من الخلف بالكرات دون أن يراه.

وبمجرد انتهاء فقرة حسن العسيري، يذهب الضحية للقاء المذيعة سارة مراد، وتوجه لها أسئلة وتكون الإجابات ساخرة وكوميدية على لسان رامز جلال، وبعد ذلك تذهب سارة بصحبة الضحية لاختيار عدد من رواد الملاهي من الأشخاص التابعين للبرنامج ويكون من بينهم رامز جلال متخفيًا في شخصية الهندي بهجان، ويركبون جميعًا لعبة الموت.

وفي لعبة الموت يحدث ارتباك وهلع وصراخ وانفجارات خوفًا من سقوط اللعبة التي تكون على مستوى ارتفاع عال، ويدفع المتواجدين باللعبة الضحية للقفز في المياه من على ارتفاع 13 متر، وبع سقوطه في المياه يتفاجئ بأن الشخص الهندي الذي صاحبه في السقوط هو رامز جلال.

وتختلف ردود أفعال الضحية مابين الضحك أوالغضب من رامز، أو محاولة الاعتداء عليه بمجرد اكتشاف المقلب.