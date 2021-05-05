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حظك اليوم الأربعاء 5-5-2021 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:04 ص | الأربعاء 05 مايو 2021
حظك اليوم برج الميزان

حظك اليوم برج الميزان

مولود برج الميزان يحب الحصول على درجات علمية أكثر، مهما بلغ من العمر، إذ يفيده بذلك حبه لوضع الأمور في أماكنها الصحيحة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يمنحك طاقة وحماسا واهتماما بواجبك وسيعود عليك ذلك بالنفع.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد في منزل الحظ يمنحانك قدرة على التأثير فيمن حولك وتتواصل جيدا معهم.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة سوزان تميم، ويوافق تاريخ ميلادها 23 سبتمبر.

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