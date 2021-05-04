إعلاميون أجانب يشيدون بمعايير حقوق الإنسان في السجون: مدعاة للفخر

أشاد مراسلو الصحف ووكالات الأنباء الإقليمية والدولية، بأوجه الرعاية المقدمة للسجناء، وتطوير السجون المصرية، على خلفية زيارة حقوقيين وإعلاميين ومراسلين أجانب لليمان 440 بسجون وادي النطرون.

وأكد مراسلو الصحف ووكالات الأنباء الإقليمية والدولية، أنّ ما رأوه خلال جولتهم اليوم الثلاثاء، لليمان 440 بسجن وادي النطرون، يؤكد إيمان الدولة المصرية بأهمية معايير حقوق الإنسان.

مدير مكتب جريدة طوكيو في القاهرة: النزلاء ومسؤولي السجون ملتزمون بالإجراءات الاحترازية

ومن جانبها، قالت ميت سورو هوموديهي مديرة مكتب جريدة طوكيو بالقاهرة، إنّ الزيارة هي الثالثة لها، حيث سبق وزارت سجني برج العرب والمرج، ما يؤكد شفافية العمل داخل وزارة الداخلية، وحرصها على الانفتاح على وسائل الإعلام المتنوعة سواء الإقليمية أو الدولية.

وأشارت إلى أنّ أبرز ما لفت نظرها، هو التزام جميع السجناء وكذلك مسؤولي قطاع مصلحة السجون بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، وفي مقدمتها ارتداء الكمامات الطبية، وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، فضلا عن حرص مصلحة السجون على إعادة تأهيل السجناء، لإعادتهم إلى المجتمع كأفراد منتجين، من خلال صقل مهاراتهم اليدوية والحرفية.

مدير مكتب قناة الحرية العراقية في القاهرة: ما شاهدته في ليمان 440 يدعو للفخر

وبدوره، قال مدير مكتب قناة الحرية العراقية بالقاهرة رأفت ربيع، إنّ ما شاهده اليوم داخل ليمان 440 يدعو إلى الفخر، مشيدا بحرص وزارة الداخلية على دعوة وسائل الإعلام المحلية والعالمية للوقوف على حجم الرعاية المقدمة لنزلاء السجون ميدانيا، وإتاحة الفرصة لهم للقاء السجناء والتحاور معهم بعيدا عن أي قيود.

وأشاد رأفت باهتمام وزارة الداخلية بمعايير حقوق الإنسان وتطبيقها من خلال فلسفتها العقابية الحديثة المطبقة بمصلحة السجون، وبينها ما شاهده اليوم من وجود عنبر مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة بمستشفى السجن، إضافة إلى تجهيز مستشفى السجن بأحدث الأجهزة الطبية وتزويده بكمية كبيرة من الأدوية اللازمة.

ووصف يوزاله سان خان مسؤول وكالة أنباء شرق آسيا، ما شاهده في سجني القناطر وبرج العرب من قبل، وليمان 440 اليوم، بالأمر المذهل، خاصة في ضوء عدم رصد أي حالات إصابة بفيروس كورونا داخل السجون، رغم كونه مجتمع مغلق، إلا أنّ الإجراءات الاحترازية والتعقيم الدوري المستمر، ساهم في الحفاظ على تلك البيئة الخالية من الفيروس الفتاك.

وأشاد بمنظومة العمل داخل قطاع مصلحة السجون بشكل عام وحرص المسؤولين على اتباع قواعد السلامة المهنية، وفي مقدمتها ضرورة استخراج الشهادات الصحية للعاملين بأفران ومطابخ السجون.

مدير المركز الإعلامي العراقي بالقاهرة: منظومة العمل في السجون تعتمد على تطبيق معايير حقوق الإنسان

من جانبه، قال إبراهيم الشريف مدير المركز الإعلامي العراقي بالقاهرة، إنّ الزيارة أتاحت له التعرف على منظومة العمل الرائعة بقطاع مصلحة السجون، واعتمادها بالأساس على تطبيق المعايير الخاصة بحقوق الإنسان، موضحا أنّ ما رآه اليوم داخل الليمان يؤكد مدى إيمان وزارة الداخلية بتمتع السجين بحقوقه التي كفلها له القانون.

وأضاف أنّه من خلال زيارته اليوم تأكد من عدم وجود أي تفرقة في التعامل بين السجين الجنائي والسياسي، والتأكد من أنّ جميع الموجودين بالسجن ينفذون أحكاما قضائية، أو محبوسين بأوامر من النيابة العامة، مشددا في الوقت ذاته على أن مثل تلك الزيارات أثبتت كذب اداعاءات قوى الشر المغرضة التي تشن هجمات ممنهجة ضد الدولة المصرية.