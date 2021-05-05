حظك اليوم الأربعاء 5-5-2021 برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي

يميل مواليد برج العذراء في أغلب الأحيان إلى الأجواء الكلاسيكية، فضلا عن أنّهم لا يفضلون أجواء التحرر.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

مواجهة القمر ونبتون تطالبك اليوم أن تنتبه لحقوقك وخطواتك تفاديا للخسائر، فالوضع الفلكي يصيبك بالتشوش الذهني.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا فإن علاقتك بشريك حياتك معرضة للتوتر، حافظ على هدوئك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان هشام عباس، ويوافق تاريخ ميلاده 13 سبتمبر.