وزير التعليم: إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة عقب عيد الفطر

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيجري إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021/2020، بعد عيد الفطر المبارك، بأيام قليلة، مؤكداً أن الوزارة حريصة على الاستعداد الجيد لعقد الامتحانات، وتنفيذ كل الإجراءات الوقائية المشددة ضد فيروس كورونا المستجد.

وأضاف «شوقي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيجري إعلان كل التفاصيل المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكداً أن الامتحانات ستعقد في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، مشدداً على الطلاب بضرورة متابعة ما يجري بثه على المنصات التعليمية بشكل متواصل.

«شوقي»: امتحانات الثانوية العامة ستكون على التابلت

وتابع وزير التربية والتعليم، أن المنصات التعليمية مهمة للغاية، وتوفر مصادر متنوعة للطلاب لفهم نتائج التعلم، موضحاً أن ذلك يمكن الطالب من حل الأسئلة الجديدة، مؤكداً أن المنصات التعليمية تشرح المقررات الدراسية بطريقة مبسطة وسلسة، ويجب على الطلاب متابعتها، قائلاً: «نشجع الطلاب على متابعتها باستمرار».

وأكد الدكتور طارق شوقي، أن امتحانات الثانوية العامة ستكون على التابلت بدون إنترنت، مؤكداً أنه سيجري تحميل المقررات الدراسية على التابلت قبل دخول الطلاب للجان الامتحانية، لافتاً إلى أن الامتحانات تعقد بنظام الأوبن بوك.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه جار الاستعداد لعقد الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة لشهر مايو الجاري، موضحاً أن الامتحانات تعقد بنظام الأسئلة الموضوعية، لافتاً إلى أن الوزراة وفرت العديد من المنصات التعليمية للطلاب للاطلاع عليها.

«مديريات التعليم» تستعد لعقد امتحانات الشهادة الإعدادية

وفي سياق آخر، بدأت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، في مختلف المحافظات، الاستعداد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية، وسط تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، وأوضحت المديريات أن الامتحانات تعقد ورقياً وكل مادة بمفردها.

وقال محمد عبدالتواب مدير عام مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة القاهرة، أنه سيجري توزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بما يحافظ على التباعد الاجتماعي بينهم لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مؤكداً أنه جار الاستعداد لعقد الامتحانات بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية.