تعرف على ضيف حلقة برنامج العرافة بسمة وهبة اليوم

يستكمل برنامج العرافة، تقديم المذيعة بسمة وهبة، والذي يعرض يوميًا على شاشة قناة المحور الساعة 7.30 مساءً، الجزء الثاني من لقائها مع كابتن شادي محمد، وكابتن إبراهيم سعيد، بعد عرض الجزء الأول من اللقاء مساء الاثنين.

الجزء الثاني من لقاء شادي محمد وإبراهيم سعيد في برنامج العرافة

وفي الجزء الأول من اللقاء في برنامج العرافة واجهت بسمة وهبة كابتن إبراهيم سعيد، مايقال عن غروره ووصف نفسه بأنه أحسن لاعب في مصر، ومهاجمته المستمرة للنادي الأهلي.

كما تحدثت بسمة وهبة مع كابتن شادي محمد، وسألته عن كابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ومساندته لمحمود طاهر في الانتخابات.

وتعتمد بسمة وهبة في برنامج العرافة على مواجهة ضيوفها بأسئلة صعبة وشائكة، الأمر الذي يجعلهم يضطرون للإجابة بعد محاصرتها لهم، ويكشفون كواليس وأسرار جديدة في حياتهم.

وفي الفقرة الرئيسية للبرنامج تظهر في حلقة برنامج العرافة اليوم، المرأة الشهيرة بالعرافة، وهى الشخصية المجهولة التي تواجه إبراهيم سعيد وشادي محمد، بأسرار وأزمات عاشاها مع أنفسهما والمحيطين بهما.

وفي الحلقات السابقة، استضافت بسمة وهبة في برنامج العرافة عدد من المشاهير، منهم المخرج محمد سامي، حلمي بكر، إيمان البحر درويش، عمرو مصطفى، ريم البارودي، شريف إكرامي، محمود كهربا، شمس الكويتية.